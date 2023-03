La Famennoise a avalé dimanche les 21,1 km du semi de Lille en 1 h 12.59. Elle a fini 5e de la course en dames et 2e Européenne, derrière trois Africaines et une Française (elle se classe aussi 49e au scratch sur 4 249 participants).

Ce chrono phénoménal constitue donc la meilleure performance d’une Luxembourgeoise sur la distance. La précédente était détenue par la Paliseuloise Véronique Collard, qu’on ne présente plus, en 1 h 13.27. Et ce depuis plus de trois décennies. Depuis le 22 septembre 1991 précisément, lorsque la citoyenne d’Opont, émigrée ensuite vers le Brabant, avait couru en 1 h 13.27 à Remich, au Grand-Duché.

Ce résultat d’autant plus remarquable que Chloé Herbiet ne s’était jamais alignée sur un semi-marathon. On l’avait par contre déjà vu sur 20 km, à Bruxelles en 2021 (1 h 12.33).

Pour réaliser ce chrono, elle a aussi pu s’appuyer sur un lièvre de choix, en la personne de Thomas Vandormael, son entraîneur au WACO, le club de Waremme.

Derrière Baouf

La citoyenne d’Aye, qui vit depuis peu à Huy, a par ailleurs réalisé la 11e performance belge de tous les temps. Et à la 2e au niveau francophone, derrière la Hennuyère Fatiha Baouf, qui avait couru en 1 h 12.39 le 25 mars 2007 à Venlo, aux Pays-Bas. Le record de Belgique est, lui, détenu depuis 2002 par Marleen Renders en 1 h.08.56.

Rappelons qu’une semaine avant Herbiet, une autre athlète luxembourgeoise, Juliette Thomas, avait déjà excellé sur semi à Gand (1 h 13.27), s’offrant alors la 15e performance belge de l’histoire.