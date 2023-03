Non. C’est une grosse déception. C’est le même scénario que les dernières semaines. Nous livrons un bon match, nous avons les cartes en main, mais au final, nous rentrons sans rien car nous manquons d’efficacité. Bastogne, lui, n’a pas eu ce souci. Et cette fin de match est évidemment hyperfrustrante.

Assenois a décidé de porter réclamation après l’erreur de Monsieur Thunus sur le 3-2. Votre avis ?

Nous verrons ce qui va être décidé. J’espère quand même que les décideurs auront l’honnêteté d’avouer qu’il y a eu une erreur. Après, un match, cela se gagne sur le terrain. Je sais que le rôle d’un arbitre est compliqué. Mais là, c‘est tellement frustrant et vu notre situation actuelle, chaque point va compter. Après, il faut aussi avouer que notre penalty pour revenir à 2-2 est assez léger.

2-2 ou 3-2, cela ne faisait quand même pas vos affaires si ?

Non. Mais bon, un point, c’était quand même mieux que zéro. Cette défaite, elle nous enfonce encore un peu plus. Notre chance, c’est que les écarts sont serrés.

Vous croyez toujours au maintien ?

Bien entendu. Si nous n’y croyons plus, les six derniers matches ne serviront à rien et ils seront très longs. Certaines équipes n’avancent plus vraiment donc, tout reste possible. Ce sera la guerre et il faudra s’arracher.

Comment expliquez-vous cette défaite à Bastogne alors que vous aviez tout en main pour vous imposer ?

Nous avons mal repris la seconde période. Nous avons été directement bousculés. Pourtant, nous savions que Bastogne allait reprendre pied au plancher. Mais bon, cela peut arriver à chaque équipe. Un peu de déconcentration, un petit moment pour s’adapter et cela peut vite faire la différence. Le losange de Bastogne dans le milieu de terrain, avec un très bon Guillaume, a fait mal. Cela nous a posé pas mal de soucis.

"Avec un goal-average pareil, tu ne peux pas prétendre à grand chose"

Contre Sart, vous avez mené avant de vous faire rejoindre. Idem à Bastogne. Quand cela arrive si souvent, ce n’est plus du hasard ?

Non. Et quand tu vois notre goal-average (-31), il n’y a pas de secret. Avec des chiffres pareils, tu ne peux pas prétendre à grand chose. Tout le monde le répète, mais si nous avions joué toute la saison comme ce dernier mois, nous n’en serions pas là.

Justement, qu’avez-vous changé depuis un mois ?

Je dirais que tout le monde s’est un peu plus mobilisé. Et puis, nous avons aussi un peu de fierté. Beaucoup de garçons dans le groupe ont joué le haut du tableau en P1. Or, se voir dans les dernières places, cela fait mal. Mais le positif, c’est que nous avons su réagir en équipe. Et malgré les défaites, l’ambiance reste bonne.

Assenois a prix 51 buts depuis l’entame de la saison…

C’est beaucoup trop. Nous prenons des buts à la pelle. Mais c’est la faute de tout le monde, cela ne sert à rien de pointer du doigt quelqu’un en particulier. Et contre Arlon, nous jouerons aussi sans gardien. Mathieu et Chavée sont blessés, Beaufays est suspendu, J’espère que le gardien de la B (Dion) acceptera de venir dépanner.

En arrivant à Assenois, vous vous attendiez à un tel scénario ?

Au départ, je signais pour jouer le titre en P2. Mais quand Assenois est monté, j’étais content car le noyau avait de la qualité. La preuve, nous avons débuté par un 6/9. Mais depuis, cela n’a plus tourné. Il faut aussi avouer que nous avons eu pas mal de blessés et pas mal de suspendus.

L’an prochain, Assenois, ce sera avec vous ?

Évidemment. Je ne vais pas partir comme cela. En plus, je ne livre pas une bonne saison, je n’ai pas été au niveau que je devais avoir. Et puis, pourquoi partir alors que l’ambiance est bonne, que je me plais à Assenois et que les installations sont excellentes ?