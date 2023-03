"Sart, ça descendra en fin de saison !". "Sart finira par rentrer dans le rang". "Sart finira dans le Top 5, mais il ne sera pas champion"… Depuis le début de championnat, Sart ne cesse de faire mentir les pronostics. Et le voilà seul en tête à six journées de la fin, au sortir d’une série de cinq succès consécutifs. Hormis Ethe, les Nordistes ont battu toutes les équipes du Top 5. Et même Oppagne pour la deuxième fois, samedi soir. "On ne va plus dire qu’on vise le maintien, sourit Louis Burton. Désormais, l’objectif est clairement d’aller au bout."