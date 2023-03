"Nous n’avons bien joué que durant le premier set, raconte Lise Luxen. Pour le reste, c’était un jour sans. Dans le deuxième set, nous gagnons, mais l’écart n’est pas énorme et nous nous faisons un peu peur. Nous avons vraiment eu du mal à rentrer dans cette partie. Grivegnée avait beaucoup plus d’envie et de volonté que nous. En face, les filles ne laissaient tomber aucune balle par terre. Chez nous, ce n’était pas vraiment le cas."

Et pourtant, en prenant le deuxième set malgré la belle combativité affichée par les Liégeoises, le groupe d’Arnaud Capitaine pensait avoir réalisé le plus difficile. "Et à ce moment-là, je peux vous dire que tout le monde espérait terminer en trois sets. D’autant plus que certaines filles avaient prévu de repasser au Laetare après le match, sourit Lise Luxen. Mais bon, quand on part dans cet état d’esprit là, ce n’est jamais bon signe. Et quand Grivegnée a pris la troisième manche, cette équipe a pris l’ascendant psychologique. Et nous, nous nous sommes enfoncées encore un peu plus."

Du plaisir après une dernière saison pourrie

Si la défaite est frustrante, elle ne vient pas changer grand-chose au classement puisque Athena reste toujours à la cinquième place, avec une avance relativement confortable sur son plus proche poursuivant. "Nous aurions encore pu l’assurer un peu plus samedi, signale Lise Luxen. Rester en cinquième position, c’est vraiment notre objectif, ce serait chouette de la garder. Dommage de ne pas être un peu plus haut vu notre début de saison ? Oh, la cinquième place nous convient très bien, nous n’avions pas l’objectif de faire mieux. L’idée était surtout de reprendre du plaisir après l’année dernière où rien n’allait et où ce n’était vraiment pas chouette d’aller au volley. L’an dernier, je n’avais qu’une seule envie, que cela se termine. Cette année, nous avons retrouvé une ambiance, une convivialité et un esprit d’équipe. Le groupe changera probablement un peu la saison prochaine, mais certaines filles de P1 vont arriver en Promotion. Plusieurs ont déjà eu l’occasion de jouer avec nous, notamment samedi, et elles ont du potentiel."

Ce qui est certain, c’est que l’an prochain, ce sera sans Lise Luxen. "Et les derniers matches du championnat aussi, dit-elle. J’attends un heureux événement pour le mois d’août. Là, j’en suis à quatre mois et demi, j’ai tenu jusque-là, mais samedi, c’était mon dernier match. Et l’an prochain, j’aurai d’autres occupations."