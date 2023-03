Les Rochefortois aux portes de la D2

Dès le début de la rencontre, Said trouvait les espaces et s’offrait un duel avec Desseille, mais il envoyait le ballon au-dessus de la cage. Quelques minutes après, Said réitérait, et cadrait cette fois-ci pour ouvrir le score (1-0).

"On a mis une pression très haute et ça les a gênés", analysait le buteur. Juste avant la mi-temps, le score aurait pu s’alourdir si un défenseur de Marloie n’avait pas repoussé une tentative sur la ligne.

En deuxième période, Ouedraogo se présentait à son tour devant Desseille, qui ne se défilait pas et gardait Marloie dans la rencontre. Les occasions se multipliaient de part et d’autre, sans jamais qu’une équipe ne réussisse à inquiéter son voisin.

Comme bénis du sort de la D2, les Rochefortois étaient sauvés de l’égalisation par le poteau en fin de rencontre. "Cette victoire fait vraiment du bien. Je sais que Marloie voulait casser notre série, mais au final, on la prolonge", affirmait Cornet.

Il ne manque dès lors plus qu’un petit point à Rochefort pour accéder à la D2, avant d’affronter son dauphin Richelle, dimanche. "On veut tout gagner et établir le record du plus grand nombre de points possible", s’avançait Ouedraogo.

Rochefort: Lentz, Rémy, Ouedraogo, Said (46’, Thomas), Senga, Akwasi, Cornet, Monmart, Étienne, Geurde (66’, Lambert), Laloux

Marloie: Desseille, Collard, Martinet, Dehon, Jacquemart (77’, Talmas), Delvaux (46’, Hanneuse), Devresse, Dessart (73’, Hébette), Micha, Mohimont, Dion (65’, Paquay).

Arbitre: Ledda Massimiliano

Cartes jaunes: Martinet, Devresse, Geurde, Mohimont, Collard

Buts: Said (1-0, 19’).