Les Castors sont officiellement en D1

L’information principale du week-end est venue d’Auvelais, où les Castors sont allées s’imposer 3-7 face à la 3e équipe de l’Étoile Basse Sambre. Un succès qui permet aux Graidoises de conserver leur 2e place et de maintenir le 3e fauteuil à cinq longueurs, à deux journées du terme. Et comme les deux premiers de D2 sont assurés de monter, les Castors rejoindront Dinez B et Jamoigne B en D1 dans quelques mois. Après la première montée de son histoire en P1 messieurs, le club des Castors vit vraiment une saison fantastique.