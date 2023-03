Un match qui fut surtout un duel d’hommes ! On s’attendait plutôt à un match technique entre ces deux équipes recueillant un maximum d’amoureux du ballon rond. Freylange, très déterminé, et bien en place, va vite créer la sensation en trouvant l’ouverture dès la 4’: longue balle d’Huberty pour Déom dont le centre est dévié par… Saintmard dans son but (1-0). Ethe est KO et ne parvient pas à réagir avec une multitude d’approximations. Il y aura cependant deux réactions gaumaises avant la pause, via une frappe de Joachim déviée par le gardien local et un raté énorme d’Aubois à la suite d’un beau mouvement.

La reprise sera assez morne: Paquet ratera l’immanquable avant de se racheter en prolongeant dans le but, de la tête, un centre de Zervakis, le meilleur joueur des Mauves. Il recevra un second carton dans la foulée pour une faute inutile. "Je n’ai pas vraiment voulu le toucher", regrettait le fils du président d’Oppagne qui rejoindra Houffalize l’an prochain. Freylange garde toutes ses chances dans la course au maintien, avant d’en découdre avec des Longolards irrésistibles, tandis qu’Ethe en perd quelques-unes dans la course pour le titre.

FREYLANGE: Jacquet 6 ; Gengler 6, Deom 6, Mendes 6 (80’, Braconnier), Verger 6 ; Duracak 6, T. Dechamps 6, Huberty 7, Zervakis 8 (90’, N’Diaye), Paquet 5, Hentcho 6.

ETHE: Leyder 5 ; Neetens 5, Saint-Mard 4, Nicolas 4, Masson 4 (80’, Lescrainier) ; Petit 4, Aubois 4, Lenoir 4 ; Collin 4 (55’ Arend 6), Joachim 5, Coopmans 5.

Arbitre: M.Collard. Assistance: 30.

Cartes jaunes: Nicolas, Lenoir.

Carte rouge: Paquet (2CJ, 84’)

Buts: 4’ Saintmard (1-0, CSC) ; 70’ Paquet (2-0)

Note du match: 6

4’, Kevin Huberty lance Déom dont le centre est repris dans son goal par Saintmard (1-0).

70’, Un déboulé de Zervakis et la tête de Tom Paquet (2-0).