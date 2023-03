CHAUMONT : Goosse 6, Mahoux 5, Marotte 5 (53’, Mathot 5), Marenne 5 (71’, Ben Hamza), Noppe 6 (85’, Dris), Jon. Schinckus 6, Jor. Schinckus 5, Wattiaux 4, Martin 5 (53, Vieuxtemps 6), Hinck 5, Marthus 4.

Arbitre : O. Prévot. Assistance : 80.

Cartes jaunes: Brichet, Bastin, Freu, Marthus, Mahoux, Marenne, Noppe.

Note du match : 6.

Buts: Noppe (5’, 0-1), Guillaume (37’, 1-1 ; 68’, 3-1), Thonon (50’, 2-1)

5’, Noppe est lancé à la limite du hors et trompe Louvins (0-1).

18’, Renquin loupe l’immanquable à cinq mètres du but.

37’, Bastin récupère et donne à Guillaume qui place sous Goosse (1-1).

50’, relance complètement loupée de Wattiaux, Bastin décale Thonon qui enroule idéalement (2-1).

68’, Brichet déborde sur la droite, effectue le mauvais choix pour centrer, mais le ballon revient à Guillaume qui marque aisément (3-1).

Comme face à Oppagne il y a quinze jours, les Houffalois ont inversé la tendance après avoir été menés. Les hommes d’Aurélien Gomez, avec le jeune Renquin aligné seul devant, ont mérité ce succès face à des Chaumontois qui ont manqué de justesse technique et d’envie dans un duel entre équipes qui luttent pour le maintien.

Le but d’entrée de jeu de Noppe aura finalement été la seule occasion dangereuse pour la bande à Jonathan Schinckus qui reste sur sept rencontres sans victoire (4/21). "Il faut revenir aux fondamentaux du foot, explique le joueur-entraîneur chaumontois. Le football est un sport de contact et avec des courses. Je n’ai rien vu de la part de mes joueurs qui sont parfois hargneux à l’entraînement. Nous vivons des moments compliqués et c’est dans la difficulté qu’on voit les qualités d’un groupe. On s’en sortira ensemble, via le collectif et pas chacun de son côté. C’est mon boulot de ramener de la confiance à ses joueurs."

À Houffalize, les sourires sont de retour sur les visages avec ce six sur six, face à Oppagne et Chaumont. Lilian Guillaume, auteur d’un doublé, a vécu une belle soirée, profitant d’une certaine liberté entre les lignes chaumontoises. "J’avais marqué une seule fois avant ce match, confie le gaucher. On n’a jamais paniqué dans cette rencontre, l’état d’esprit est irréprochable actuellement. La concurrence féroce et la pression du maintien n’ont pas aidé au premier tour. On ressent moins cela actuellement et on retrouve enfin du plaisir. On s’est dit les choses en face récemment et cela porte ses fruits. Malgré les absences pléthoriques, notre équipe se serre les coudes. C’est ainsi qu’on pourra s’en sortir." J.R.