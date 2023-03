Qui réussira à planter un but à ce Longlier-là ?

Les spectateurs neutres parleront d’un match soporifique. Les entraîneurs parleront d’un match tactique. Mais ne fallait-il pas s’y attendre, dès lors que ce choc de P1 opposait les deux défenses les plus solides de la série ? Toujours est-il que le 0-0 affiché au marquoir à la pause reflétait assez bien la physionomie du débat. Brault et Regnier, quasiment réduits au chômage technique, ne diront pas le contraire, même si le deuxième était tout heureux, à la 23’, de voir le coup franc vicieux de Hatert lécher sa transversale. Du côté de Gouvy, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Titularisé côté droit, Gauthier Joseph a bien placé l’une ou l’autre accélération dont il a le secret, et le Joseph d’il y a deux ans aurait probablement planté une ou deux roses, mais le futur Gaulois a systématiquement manqué de tranchant dans le dernier geste.