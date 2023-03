Dès vendredi soir, Florenville a renoué avec la victoire. Après deux partages à la maison, les hommes de Morgan Matz ont écarté une équipe de Saint-Hubert qui voit les poursuivants se rapprocher dans l’optique de la cinquième place. Le match débute pourtant très mal pour les Florentins puisque rapidement, Claude arme une grosse frappe au premier poteau qui trompe Gérard (0-1). Pas le temps de respirer que Brunson égalise après un coup franc au premier poteau (1-1). Le même Brunson met même Florenville aux commandes, mais sur phase arrêtée, Chardome, de la tête, propulse un ballon dévié par Javay (2-2). Le but de la victoire tombe peu avant l’heure de jeu quand Cyprien Blandin, qui avait raté une belle occasion au premier acte, termine, de la tête, une belle action collective (3-2). Notons aussi que si Florenville a pris les trois points, les Florentins ont aussi perdu deux joueuses pour la réception de Corbion samedi soir puisque Mouton, à quinze minutes du terme, et Brunson, alors qu’il ne restait plus que quelques minutes à jouer, ont écopé d’une double jaune.

Libin 5 – Wellin 0

Trois minutes, il n’a pas fallu plus longtemps à Hotua pour plier le match. L’ailier transforme un penalty, qu’il avait lui même obtenu, avant de récupérer le cuir sur la mise en jeu, de perforer plein axe et de tromper Pisvin (2-0). À la demi-heure, Cavelier, lancé sur la droite, sert un caviar à Khelfi (3-0). Jérouville réchauffe Zanelli, mais Libin, sans forcer, plantera deux nouveaux buts dans les vingt dernières minutes. Deux nouveaux buts signés Hotua. Le premier sur un bon service de Schintgienne. Le second sur penalty.

Paliseul 1 – Bercheux 1

Bercheux manque l’occasion de revenir à la hauteur de Saint-Hubert. Si Merche trompe rapidement Burgraff, la réponse de Paliseul, privé de Corentin Poncelet pour plusieurs semaines, ne se fait pas attendre. Le cuir ricoche sur le poteau avant de revenir vers R. Poncelet (1-1). Toujours au premier acte, Burgraff sort bien devant Collignon tandis que Barthélémy capte facilement deux tentatives de Dourte. Mieux physiquement, la troupe de Didier Gourmet domine en seconde période, mais Vermierdt se heurte à Burgraff. Dans la foulée, Collignon a le but ouvert, mais il envoie au-dessus. Après une reprise d’André dans le filet latéral, la dernière grosse occasion est pour Bercheux, mais la reprise de Merche, pourtant bien placé au point de penalty est repoussée par Burgraff.

Orgeo 1 – Sainte-Ode 2

Orgeo pouvait prendre la cinquième place en cas de succès, mais les Orgeotois se sont pris les pieds dans le tapis et voient Sainte-Ode revenir à une longueur. "Comme face à Paliseul, c’est une victoire au caractère", raconte Raphaël Bozet. Assez déforcées, les deux équipes se neutralisent en début de match, mais Parmentier, après un corner joué à deux, envoie une patate dans les filets de Bontez (0-1). Si Jean-François Rossignol hausse le ton à la pause, c’est Sainte-Ode qui va doubler la mise grâce à Lanners. Monté au jeu un peu plus tôt, Rossignol réduit l’écart, mais Orgeo ne reviendra pas. "Avec trente points, le maintien est normalement acquis, commente Raphaël Bozet. Mais nous avons un coup à jouer pour la cinquième place. Ce n’était pas le but au départ, mais cela peut être un chouette challenge. Nous jouons Bercheux la semaine prochaine et Orgeo va à Saint-Hubert, donc, nous pourrions y voir un peu plus clair."

Corbion 3 – Ochamps 2

Corbion continue à impressionner, tandis qu’Ochamps fait la mauvaise opération dans le haut de tableau, en laissant filer Florenville et Libin. Sur un terrain très compliqué, G. Naud ouvre rapidement le score. Ochamps ne panique pas et revient via Jourdan. Dans la foulée, Ochamps hérite d’un penalty. Jourdan s’élance, mais le portier détourne. Au retour des vestiaires, un autobut d’Harouard met Ochamps, qui a touché deux fois la barre, devant. Les Canaris voient ensuite Albert envoyer un penalty au-dessus. À force de galvauder, Ochamps, qui a raté cinq de ses six derniers penalties, se fait punir quand Vialette égalise. Pire, dans le final, Renaux arrache une victoire qui permet à Corbion de se rassurer et de pouvoir penser à une éventuelle tranche dans quelques matches. "On devait gagner ce match tranquillement en se mettant à l’abri avant l’heure de jeu, dit Sébastien Ricci. C’est du gâchis, mais c’est le football."

Les Bulles 0 – Neuvillers 5

Après deux revers de rang, Neuvillers a retrouvé le chemin de la victoire. Mais les hommes du duo Dominique-Jacquemin n’ont même pas dû monter sur le terrain puisque Les Bulles a déclaré forfait.

Grandvoir 3 – Rossignol 2

Succès important pour Grandvoir qui enfonce Rossignol et qui n’est plus très loin de la cinquième place. Après un but annulé de Colin et un coup franc de Renauld de peu à côté, Rossignol ouvre méritoirement la marque. Un long dégagement de Van Hoey est très mal négocié par la défense de Grandvoir. Cozier en profite (0-1). Grandvoir égalise directement grâce à Degive, qui dévie un coup franc de Decamps (1-1). Dans la foulée, Tholl arrive le pied en avant sur Toussaint. Bodet transforme le penalty. Et peu après, c’est Antoine, après un relais avec Bodet, qui trompe Van Hoey (3-1). Rossignol tente de réagir, mais la tête de Colin s’écrase sur la barre tandis que la frappe de Guillaume passe de peu à côté. Si Van Hoey est sauvé par son poteau sur une reprise de Gofflot, la dernière grosse action du premier acte est pour Rossignol, mais seul au petit rectangle, G. Foury envoie au-dessus. Le deuxième acte est moins emballant, Rossignol domine, mais Foury ne cadre pas. H. Foury réduit l’écart à quinze minutes du terme (3-2).