Nassogne et Marloie B perdent encore des plumes

Halthier 1 – Nassogne 1

Très mauvaise opération pour Nassogne qui laisser filer des points précieux. Les Verts dominent le premier quart d’heure, puis sont réduits à dix à la suite de l’exclusion de Fallay pour un croche-pied. Malgré cela, ils mettent la pression et touchent le cadre. Peu après la pause, Philippe donne l’avantage logiquement aux Nassognards (0-1), qui auraient pu se mettre à l’abri peu après. Halthier arrache l’égalisation à cinq minutes du terme quand l’inévitable Lejeune ponctue une belle construction (1-1).

Houffaloise B 1 – Marloie B 0

Les Houffalois n’avaient plus gagné depuis la neuvième journée de championnat. "Cela fait du bien, avoue le coach David Bouillenne. On a vraiment poussé un gros ouf de soulagement au coup de sifflet final. On a vraiment souffert durant les vingt dernières minutes et la chance était enfin de notre côté. Elle nous a aidés à ne pas craquer. Une fois encore, on a fait confiance aux jeunes avec trois gamins de 16 ans et autant de 17 ans." Le seul but de la rencontre tombe avant le quart d’heure grâce à Tombal (1-0). Les Marlovanais mettront une grosse pression, mais sans résultat.

Waha-Marche 2 – Aye 3

Un derby indécis qui a été marqué par quelques faits de match. "J’ai dû remplacer mon gardien Roisin à l’heure de jeu, puis j’ai fait un dernier changement à l’approche du temps additionnel alors qu’on menait encore à 2-1. On a donc dû terminer à dix. Mais cela ne change rien au fait qu’Aye a arraché la victoire avec plus de volonté", reconnaît Kévin Dachelet. Waha avait le match en main durant le premier acte avec un penalty de Lecarte à la demi-heure et un coup franc de Caciulatu pour la tête de Pirlot juste avant la pause (2-0). Aye pousse à la reprise et réduit la marque sur un penalty consécutif à une faute de main et transformé par Vincent peu après l’heure (2-1). Le match bascule donc dans le temps additionnel avec des buts de Walhin et Collin (2-3).

Mageret 2 – Petit-Han 2

Un point précieux pour les visiteurs qui ne baissent pas pavillon dans la lutte pour le maintien. Dès la 5', Filocco ouvre la marque sur corner (0-1). Mageret se réveille. Après un premier essai infructueux, c’est Bock qui trouve la faille (1-1). Petithan reprend les devants grâce à Tistaert (1-2). G. Poncelet pense égaliser, mais le portier visiteur sort le grand jeu. Finalement, c’est Bock qui sort à nouveau de sa boîte pour rétablir la parité (2-2). Spoiden doit intervenir pour sauver les siens tandis que Bock aurait pu s’offre le triplé dans le temps additionnel, mais le portier petithanais aura le dernier mot.

Gouvy B 4 – Melreux-Hotton 2

Les Gouvions relèvent la tête après un 1 sur 6 lors des deux dernières sorties, alors que Melreux est toujours en danger. Tout commence bien pour les visiteurs avec l’ouverture du score au quart d’heure grâce à Camara (0-1). Le match bascule en cinq minutes quand Gouvy marque par trois fois grâce à Burton, Grandjean et Paquay (3-1). On retrouve ce dernier pour confirmer la tendance à un quart d’heure du terme (4-1). Le gardien Matondo transforme un penalty dans les instants qui suivent, mais Melreux ne pourra jamais revenir (4-2).

Harre-Manhay 7 – Roy 0

Les leaders ont douté durant le premier acte avant de dérouler en profitant de la descente. "Il faut souligner le grand fair-play de Roy malgré le score", rend hommage Joël Roberty. Ce n’est que 1-0 à la pause avec une réalisation de Roberty (1-0). Lalloyer frappe à la reprise et récidive à l’heure de jeu (3-0). Le match est alors plié. Roberty et El Ouaaliti s’offrent chacun un doublé dans la dernière demi-heure pour faire grimper le boulier compteur à 7-0.