Mustafaj: "On a écrit le C majuscule"

Bande 0 – Champlon 5 (forfait)

Quatrième forfait de la saison pour Bande. Encore un et ce sera le forfait général pour les Baudurlains. Autant dire que ça ne sent pas bon au stade de la Wamme. Champlon reprend la deuxième place, cinq points derrière Bourdon.

Vecmont 2 – Oppagne B 4

Si Vecmont allume le premier pétard en touchant la barre, c’est Ninane qui ouvre le score après un déboulé de Harzimont sur son flanc (1-0). Quelques minutes plus tard, Forgeur coupe un centre de Maboge pour logiquement rétablir l’égalité à la pause (1-1). Les Gaulois prennent le dessus ensuite et Querelle concrétise deux fois (1-3). La réduction du score de Techy n’y change rien (2-3), car Renard ferme la boutique (2-4).

Heyd 4 – Odeigne 3

Les Heydois, qui étaient sur le velours en menant 2-0 à la pause et 4-1 au second acte, se sont fait peur. Odeigne monte en puissance après les citrons et Colin sort déjà un superbe arrêt sur penalty face à Bertrand. Monfort, déjà auteur du premier but visiteur, ajoutent deux roses dans le dernier quart d’heure (4-3). Les Étoilés, où Boclinville et Cambron (3) ont marqué, tremblent, mais ne cèdent pas.

Rendeux 2 – Mormont B 2

Les Rendeusiens n’y arrivent plus en 2023 et ne sont plus dans la course à la montée. Les Mormontois sont dominés, mais mènent à la mi-temps via Thiry (0-1). Malgré une première titularisation correcte entre les perches, Noirhomme commet deux penaltys, transformés par Ivaldi (2-1). Thiry profite aussi d’un envoi au 11 m pour s’offrir un doublé (2-2). Ensuite, les Orangés ont tenu la baraque.

Harre-Manhay B 0 – Roy B 0

"Ce n’était pas un grand match. Du kick and rush, mais c’est un bon résultat pour nous", résume l’entraîneur des Roligris, Cyril Jordens. Roy avait décidé de défendre et de partir en contre, ce qui lui a permis de toucher deux fois les montants. En face, les Manhaydois se verront refuser un but pour un hors-jeu.

Nassogne B 2 – Houmart 2

Renforcé par quelques A, Nassogne espérait prendre les trois points. La partie débute cependant à l’avantage d’Houmart et Breynaert plante un doublé (0-2). Fautif comme dernière homme à la demi-heure, le défenseur visiteur Ninane est exclu. À partir de ce moment, les Nassognards passent au-dessus, mais manquent de réalisme. Alié sur penalty et Philippe d’une superbe volée accrocheront le point (2-2).