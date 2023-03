On joue la 93’ de jeu. Le ballon est sorti en six mètres et est prêt à être dégagé par le gardien d’Assenois. Les joueurs remontent le terrain et un accrochage se produit entre Damien Jacob et un joueur bastognard, Youssouf Camara. Appelé par son juge de ligne, M. Thunus exclut le défenseur d’Assenois, coupable selon l’assistant d’un coup volontaire. L’arbitre accorde, dans la foulée, un coup franc au Léo, à l’endroit où le coup a été porté. Coup franc grâce auquel Bastogne inscrit le but victorieux.

Monsieur Thunus a-t-il commis une erreur d’arbitrage, en accordant ce coup franc à Bastogne ? Ce sera au CP de trancher. Mais il semble que oui. Il est bien écrit, dans les lois du jeu, qu’une "infraction commise alors que le ballon n’est pas en jeu ne change en rien la façon dont le jeu doit reprendre". Il aurait donc fallu, semble-t-il, reprendre par le 6 m.