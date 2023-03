Meix a résisté, mais a fini par rompre

Contre une équipe germanophone qui aligne les matches sans défaite, les Mauves y ont cru pourtant, puisqu’ils n’ont concédé les deux buts adverses que dans les vingt dernières minutes, mais au bout du compte, et vu la domination raerenoise, assez nette par moments, le verdict ne se discute pas.

C’est Cyprien Breda, déjà en verbe une semaine plus tôt, qui a ouvert le score sur l’une des rares occasions gaumaises. Le portier Gérald Brolet, secouru aussi par sa transversale, a ensuite réussi quelques arrêts pour maintenir l’avantage des siens, mais un coup de réparation a permis à Raeren d’égaliser à la 70’. "Le gars est tombé facilement, pestait Guy Blaise. Je le touche certes, mais de l’épaule."

Quoi qu’il en soit, Klauser, l’un des maîtres artificiers locaux, lancé dans la bagarre à une demi-heure du terme au même titre que Bong, en profitait pour relancer sa formation. Et c’est l’ex-Gouvyon Jordan Bissen qui lui donnait la victoire huit minutes plus tard. "Une victoire amplement méritée même si elle est tombée tard, jugeait le T1 local Éric Vandebon dont l’équipe signe la belle opération du jour. Tous nos concurrents ou presque perdent des points alors qu’on s’offre un quatorzième match consécutif sans défaite dont dix victoires. On peut donc dire que tout va bien."

Les Méchois, eux, ne peuvent en dire autant dès lors que Libramont a pris un point et qu’Herstal a créé la surprise en battant Richelle. Pour se rassurer, les hommes de Philippe Petit, privés rapidement de Walelo hier (cheville) devront tirer un profit maximal de leurs prochains affrontements, avec Sprimont et Durbuy.

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Kupper (58e Bong), Bernard, Bonnechère, Stoffels, Pousset (65e Klauser), Bissen, Lo Presti (65e Gaillard), C. Evertz, Piron, Lauffs

MEIX-DEVANT-VIRTON: Brolet, Gasparoto (88e N. Day), Gomree (88e Bechet), Breda, Laurent, Walelo (14e Erdeljan), Blaise, Puffet (86e Jacques), T. Day, Dewalque, Schmit

Arbitre: El Aayachi

Cartes jaunes: Schmit, Gomree, Puffet

Buts: Breda (0-1, 26e), Klauser sur pen. (1-1, 70e), Bissen (2-1, 78e).