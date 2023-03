Les trois premiers se dégagent

Bleid 1 – Habay-la-Vieille 0

"Ce match confirme ce que je pensais, déclare le T1 pâni Kamel Bouzoubaa. Habay a une très belle équipe et, ce samedi, l’absence de Grevisse dans leur rang nous a bien arrangés." Mamadou Faye a ouvert le score à la 26' en reprenant un coup franc de Nospel. La deuxième mi-temps a été à l’avantage des Verts, qui ne se sont cependant pas créé d’énormes occasions. Match dans un bon état d’esprit avec un bon arbitrage de M. Texeira. Bleid reste en tête avec Nothomb et Saint-Mard dans sa roue. Le 4e, Habay-la-Vieille se retrouve à dix points. Dimanche prochain, privé de Couvreur, Faye et Parrot, suspendus, Bleid devra passer l’écueil du déplacement à Tontelange, l’équipe en forme du moment.

Meix/V. B 3 – Jamoigne 1

Meix B (avec Simons, Godfrin et Limpach, redescendus de l’équipe A) s’est imposé sans trop de problème contre les jeunes pensionnaires du Faing de Fabian Lambot. Les choses se sont vite décantées favorablement pour les Mauves de Gilles Thiriot. Des buts de Cyrille Godfrin (15') et Enguerran Sartelet (22') les ont mis sur du velours. "Cueillis à froid par ces deux buts, nous avons réagi en revenant à 2-1 sur un penalty de Ryan Denis puis en galvaudant deux grosses occasions", regrette Lambot. Jean Limpach, intenable, a donné au score son aspect définitif, en plantant le 3-1 sur penalty.

Nothomb 3 – Vance 0

Après une première mi-temps disputée à un train de sénateur, les Mauves de Stéphane Carlier ont redressé la barre après avoir fait sauter le verrou vançois à la 50' par l’inévitable Martin Mairlot. Privé de son moteur Nicolas Lutgen, l’équipe de Christophe Backes n’a plus eu voix au chapitre, d’autant plus que Mairlot s’est offert un triplé aux 60' et 85'. Son petit lob astucieux lui permet de reprendre la tête du classement des buteurs avec 18 buts, ex-aequo avec le Spurs Fabian Gischer.

Aubange 1 – Saint-Mard 2

Deux mi-temps complètement différents. Aubange n’a probablement pas assez profité d’une équipe saint-mardoise amorphe en première mi-temps. "Je n’ai pas reconnu mes joueurs, indique le T1 visité. C’était mauvais contre une belle équipe d’Aubange qui aurait pu rentrer aux vestiaires avec l’un ou l’autre en plus de celui marqué par Jacotot à la 20'." Un penalty contesté par les Aubangeois et transformé par Huet a relancé le match. Saint-Mard a pris le jeu à son compte contre des Rouge et Noir énervés et devenus brouillons. Di Felice a délivré les hommes de Fabrizzio Lepenne à la 74', ce qui fut suffisant pour assurer la victoire, malgré une poussée désordonnée d’Aubange en fin de rencontre.

Saint-Léger 3 – Tontelange 4

Pluie de buts au stade Saint-Louis. Le match a débuté sur les chapeaux de roue avec deux buts de Dorian Arnould aux 3' et 7'. Un autre Dorian, Daoust cette fois, a relancé le match à la 19' en ramenant le score à 2-1 sur péenalty. Le début de la seconde mi-temps a vu les Spurs prendre le dessus avec un but d’Ansay contre son camp et un autre de Mathieu (aux 51' et 56'). Arnould y est allé d’un triplé pour égaliser à la 65', mais c’est finalement Fabian Gischer qui a eu le dernier mot en marquant à sept minutes de la fin et en s’installant comme coleader du classement des buteurs avec Martin Mairlot. À noter l’exclusion du Léodégarien Philomin Paridans dans les arrêts de jeu.

Martelange 6 – Châtillon 2

À six matches de la fin du championnat, Martelange (12e) relègue Châtillon (13e) à dix points et Arlon B (14e) à 11 points. Pour ces deux derniers, les carottes semblent vraiment cuites. Châtillon a pourtant courageusement entamé le match de la dernière chance en ouvrant le score à la 7' par Benjamin Hay et en tenant la dragée haute aux Ardoisiers jusqu’à la 52', où le même Hay a égalisé après des buts martelangeois de Ferauge et Haesen au 19' et 46'. Joie de courte durée pour les hommes de Jean-Louis Michel, puisque tout va basculer en l’espace de cinq minutes avec deux buts de Bastien Urbain, l’exclusion d’Amaury Bilocq et un but contre son camp de Klein. Le sixième but anecdotique des Rouge et Jaune est tombé des pieds d’Amiri.