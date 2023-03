Le dimanche parfait des Arlonais

Dimanche, les Arlonais font jeu égal en début de match (4-4, 9-6, 11-10) avant de voir Liège creuser un petit écart: 19-11. Liège, avec tous les jours nés après l’an 2000 sur la feuille, enfonce le clou dans le second quart-temps pour rentrer aux vestiaires avec onze points d’avance: 36-25. "Liège shootait très bien, mais nous le savions. Nous, nous n’avions pas de réussite. Et nous perdions trop de ballons", dit Denis Jacquemin.

La reprise est par contre totalement arlonaise. Bernard et Tiberghien sonnent le réveil des hommes du chef-lieu: 36-34. Une bombe de Kneveler met Arlon aux commandes (42-45), mais Liège s’accroche et repasse devant (58-56). La fin de match est par contre pour Arlon qui peut compter sur un bon Bilocq et sur des lancers de Lognard: 63-72. "Liège a joué zone pendant une grosse partie du match, mais comme nos shoots rentraient, cette équipe est passée en individuel en fin de match. Du pain béni pour nous", termine Denis Jacquemin.