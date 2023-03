Le come-back longolard

Le mental. Quoi de plus important dans un vestiaire, finalement ? Comment expliquer que La Roche, qui n’avait gagné qu’une fois en 16 journées, aligne subitement trois victoires consécutives ? Les joueurs n’ont pas changé ! Et les Freylangeois ? On les donnait pour morts à la trêve et les voilà qu’ils décrochent leur troisième victoire depuis le 1er janvier. Le maintien n’a plus rien d’une utopie, même si on peut se demander avec quels joueurs le club arlonais repartira la saison prochaine. Sursaut aussi du côté de Houffalize, avec un six sur six bienvenu avant le sprint final.