Carlsbourg tient Tellin en échec

Ochamps B 3 – Orgeo B 2

Ochamps démarre bien et ouvre le score dans le premier quart d’heure par Chastain (1-0), puis arrête de jouer. Avant l’heure de jeu, Leitz est esseulé dans la surface et égalise. Ochamps pense avoir fait le plus dur lorsque Chastain ponctue un une-deux avec Gillet à la 75', mais Fresing, sur coup franc, rappelle aux Canaris que le match n’est pas terminé. À cinq minutes du terme, Plennevaux déboule et centre pour la tête d’A. Gillet, qui délivre les Ochamptois.

Bertrix 2 – Namoussart 2

Il n’y aura pas de huitième victoire consécutive pour les Baudets, qui ont pourtant rapidement mené grâce à un penalty de Fries à la 8’. Maury égalise pour Namoussart peu après la demi-heure (1-1). La deuxième mi-temps débute comme la première, avec un but rapide pour Bertrix, par Picard, mais la joie est de courte durée. Sterpigny remet les deux équipes à égalité sur penalty. Plus rien ne sera à signaler dans la dernière demi-heure. "Une rencontre catastrophique de notre part", avouait Sean O’Donnell, le back gauche bertrigeois.

Libramont B 2 – Libin B 1

Les Mauve et Blanc réalisent une bonne affaire. Tout avait pourtant mal commencé pour eux. Dès la 2’, Lothaire reprend un centre au petit rectangle pour ouvrir la marque (0-1). Hahusseau égalise dans la foulée. La pause est en vue lorsque Thilmant est à l’affût pour secouer une deuxième fois les filets de Wanlin (2-1).

Le score n’évoluera plus, Libramont se maintenant sur le podium de la série.

Neuvillers B 4 – Petitvoir 3

Neuvillers avait à cœur de laver l’affront de l’aller et s’impose méritoirement, après avoir mené à chaque fois au score. Les buteurs sont Gebka, Bruliau, Kazanga et Thill. Du côté de Petitvoir, Thirion, Hanchir et Deschamps ont secoué les filets.

Warmifontaine 2 – Sainte-Marie-W. 1

Match partagé, durant lequel Sainte-Marie démarre mieux et ouvre le score après 20 minutes par Quinet (0-1). La deuxième mi-temps est différente. Warmifontaine joue mieux et est récompensé par une belle frappe de Pahaut (1-1). Les joueurs locaux s’imposeront grâce une très belle reprise de Jérémy Peche.

Bras 1 – Haut-Fays 2

Les Brôtis réalisent la mauvaise opération du week-end. Haut-Fays fait le plus dur avant les citrons par Nathan Rézette et Laffut (0-2). À peine monté au jeu, Alan Sensique relance le suspense, mais les Orange et Blanc tiennent bon.

Bouillon B 0 – Saint-Pierre 4

Les Pierrots remportent un succès assez aisé, en faisant le break rapidement par Maury (8') et Vaillant (11'). Ils se mettront définitivement à l’abri dans les dernières minutes, à nouveau par Maury (86') et Breulet (89').