Bouillon accroche le leader, Athus s’impose

Il reste désormais trois rencontres à Bouillon pour tenter d’entrer dans le top 5. "Le but est de faire du mieux possible, en montrant de bonnes attitudes sur le terrain et en semaine, termine Vincent Libertiaux. L’an prochain ? La majorité du groupe restera et nous voulons cinq renforts. Trois gars de qualité ont déjà signé."

Toujours en N3, Athus s’est imposé (1-3) à Stokkem grâce à un dernier obus de Toussaint et remonte à la cinquième place.

Bertrix a tenu deux sets

Bertrix, en Promotion, s’est incliné à Walhain C, une équipe présente sur le podium. Privé de Verbeke au centre, et sans coach, Bertrix a pourtant fait jeu égal avec son adversaire dans plusieurs parties du match, notamment dans le premier set, perdu 25-22. "Parce que nous avons manqué d’automatismes étant donné les absences", soupire Nicolas Maquet. Le deuxième set est par contre à sens unique. Walhain atomise les Baudets: 25-10. "Nous avons rapidement pris du retard en début de set et nous avons ensuite tenté des petites modifications, mais c’est à oublier, sourit Nicolas Maquet . Nous sommes revenus à une configuration plus classique dans le troisième set et cela a bien failli marcher. Nous menions 12-18, nous parvenions à développer notre jeu, mais sur une rotation, Walhain a su revenir dans le match. Cela a été serré jusqu’au bout, mais finalement, nous nous inclinons 29-27. Le positif, c’est aussi le fait d’avoir pu intégrer le jeune Théo Lambert."