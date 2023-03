Bonne opération de Nothomb B dans la course au podium

Sainte-Cécile 2 – Villers/Orval 3

Sainte-Cécile est absent dans ce second tour et enchaîne une 4e défaite de rang. Même si Chauffour répond sur coup franc, à l’ouverture du score des visiteurs signée Gillardin, les Céciliens vont finalement s’incliner à la suite des deux roses plantées par Protin. La réduction du score par Jacques ne changera pas l’issue de la rencontre. "On en est à notre 6e gardien cette saison, on attend la fin du championnat avec impatience", peste Gérald Jacquemin, le T1 local.

Étalle 0 – Gérouville 2

Pas de première victoire pour Thierry Veriter, lui qui assure l’intérim à Etalle jusqu’à la fin de saison. "Nous avons manqué de finition et de justesse dans ce match. C’est difficile de redonner confiance à un groupe sans résultats, ce manque de confiance qui nous fait commettre des erreurs de jeunesse", indique-t-il. Les visiteurs pourront compter sur les réalisations de Walkiers et Lion pour prendre leurs trois premiers points de 2023.

Muno 3 – Assenois B 4

Début de match compliqué pour Assenois qui prend deux buts coup sur coup via Guirao. Mais les hommes de Jean-Christophe Koenig vont profiter de leur supériorité numérique après la sortie sur blessure de Philbiche. Après la réduction du score signée Michiels, c’est Aubry qui va s’illustrer en inscrivant un doublé. Alors que Muno pense tenir le nul grâce à la frappe de Guiot qui va se loger en lucarne, Warny hérite d’un penalty pour offrir les trois points aux visiteurs.

Léglise 2 – Marbehan 3

Léglise s’est fait surprendre par Marbehan à domicile. Des visiteurs qui auront fait le break lors du premier acte grâce à Guillaume, Ostojic et Lala. Sur penalty, Renaudin a réduit le score (1-3). La possession stérile de Léglise en deuxième ne sera payée qu’en fin de rencontre avec la réduction du score de Massut sur coup franc. Avec cette défaite, Léglise rate la bonne opération au classement.

Fouches 1 – Nothomb B 3

Nothomb B réalise la bonne opération du week-end avec cette victoire. L’ouverture du score tombe sur une phase arrêtée. Dans l’incompréhension totale, Marting fait mouche. Les visiteurs résistent aux attaques adverses et font le break avant la pause sur une frappe lointaine de Carlier. Au retour des vestiaires, Eschein donne de l’espoir aux joueurs locaux, mais un auto-goal tuera tout suspense dans cette rencontre malgré les deux montants touchés par les hommes de Jonathan Michaux.

Habay-la-Vieille B 1 – Bouillon A 7

Il n’y aura pas eu de surprise dans ce match qui opposait le dernier au premier de la série. Si Bouillon fait le break après dix minutes, Habay va revenir dans la partie en réduisant l’écart juste avant la pause par Dastroy et manquera même l’égalisation en touchant la barre. Les Bouillonnais vont passer la vitesse supérieure et tuer le match en l’espace de 15 minutes en inscrivant cinq buts. Klaus, Ampollini et Dasnoy planteront deux roses. Viendra s’ajouter la réalisation de Degano.