Le staff et le comité continuent de chercher des solutions, « mais on est un peu seul ». Bande parviendra-t-il à éviter le 5e forfait, synonyme de forfait général ? « On est dans une situation dangereuse. Ce serait malheureux d’arrêter maintenant alors qu’il ne reste que six matches. Nous essayerons de jouer ce week-end, mais je n’ai aucune certitude. »