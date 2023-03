Longlier se rapproche de la tête, les écarts se resserrent pour le maintien

En effet, Sart n'a pas tremblé et se s'est logiquement imposé contre Oppagne, dans l'autre choc de cette journée. Avec deux buts après quinze minutes, les Spirous se sont montrés plus tranchants et plus mordants que leurs hôtes, en manque d'idées pour faire la différence ce samedi soir. Sart trône désormais seul en tête avec trois points d'avance sur le second (en attendant Ethe ce dimanche). Cependant, cinq équipes (Ethe, Oppagne, Gouvy, Longlier et Messancy) restent malgré tout à l'affut derrière les Nordistes.

Plus bas dans le classement, Chaumont commence à avoir chaud aux fesses. La défaite contre Houffaloise, conjuguée aux victoires de Bastogne et de La Roche ce vendredi, rabat les cartes pour le maintien. Les Chaumontois n'ont plus que trois points d'avance sur Houffaloise et seulement sept petits points sur Assenois, la lanterne rouge. Dans ce mouchoir de poche, on retrouve encore six équipes: Chaumont, Houffaloise, Bastogne, La Roche, Freylange et Assenois.

Les résultats

Houffalize – Chaumont 3-1

Buts: Noppe (5', 0-1), Guillaume (37', 1-1; 68', 3-1), Thonon (51', 2-1)

Bastogne – Assenois 3-2

Buts: Leva (45', 0-1), Guillaume (56', 1-1), Macoir (68', 2-1), Gengoux (82', 2-2), Veraldi (95', 3-2)

Sart – Oppagne 2-0

Buts: Memeti (2', 1-0), Murtezi (15', 2-0)

Longlier – Gouvy 2-0

Buts: Debehogne (56', 1-0), Lahrach (82', 2-0)