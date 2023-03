Remy 5 Pas aussi souverain dans le domaine aérien qu’à l’accoutumée, il a contré quelques frappes, mais la vivacité des joueurs locaux l’a aussi mis parfois en difficulté.

Droehnle 5,5Il a écarté quelques situations chaudes par un bon placement, mais il est trop attentiste sur l’action qui permet à Genk d’égaliser.

Vinck 6 Même si Nuozzi, son adversaire direct, s’est montré assez actif, il l’a rarement débordé, rentrant plutôt vers l’intérieur. L’arrière droit virtonais a aussi forcé le penalty qui a permis à Mboyo d’ouvrir le score.

Lesquoy 5,5Débordé en début de partie, sur une action qui lui a valu la jaune, il a plutôt bien fermé son côté ensuite. Dommage cette incompréhension avec Droehnle sur le but égalisateur.

Masangu 5,5Travailleur dans l’entrejeu, mais en difficulté aussi face au jeu collectif des visités.

Doué 5 On ne pourra pas lui reprocher un manque de courses ni de travail, mais il n’était pas suffisamment bien placé dans sa zone, laissant ainsi trop de liberté de manœuvre aux médians axiaux de Genk.

Kagé 4,5Il a hérité de quelques ballons au premier acte et les a plutôt bien distribués. Mais il est apparu assez vite dépassé par le rythme limbourgeois.

Mabella 4Trop discret et auteur d’efforts individuels peu productifs.

Aguemon 5Plutôt discipliné dans son placement en perte de balle, mais pas vraiment percutant sur le plan offensif.

Mboyo 5,5Il a transformé le penalty et inscrit un second but, annulé pour hors-jeu. Moins présent cependant qu’une semaine plus tôt et bien gêné dans les duels par Didden.

Dudouit 6 Combatif, il a amené un peu plus d’équilibre à la ligne médiane. Genk s’est montré moins dangereux dans la dernière demi-heure.

Abdallah 6 S’il n’a pas hérité de beaucoup de ballons négociables, il a apporté un peu plus de mordant à la ligne offensive.