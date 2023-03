Un trio de tête se détache

Les trois premiers, Bleid (1-0), Nothomb (3-0) et Saint-Mard (1-2), ont gagné de concert contre leurs poursuivants directs, Habay-la-Vieille, Vance et Aubange. Un véritable fossé s’est creusé entre les deux groupes, le leader Bleid possédant dix points d’avance sur le 4e, Habay-la-Vieille. À noter à Nothomb, le triplé de Martin Mairlot, qui reprend la tête du classement des buteurs.

Division 2B

Hotua s’offre quatre des cinq buts de Libin

Libin a facilement disposé de Wellin ce samedi soir. Les Libinois menaient déjà 2-0 après trois minutes grâce à deux roses de Mathys Hotua. L’ailier en plantera deux autres dans le final, tandis que Khelfi avait mis le troisième avant le repos: 5-0.

Avec la défaite de Saint-Hubert vendredi, Orgeo pouvait prendre la cinquième place, mais les Orgeotois se sont pris les pieds dans le tapis face à Sainte-Ode (1-2). Une équipe de Sainte-Ode qui revient à hauteur d’Orgeo et qui peut croire au top 5, tout comme Bercheux, accroché à Paliseul (1-1).

Division 2C

Nassogne et Marloie trébuchent

Marloie s’est pris les pieds dans le tapis du côté d’Houffalize où le jeune Tombal a inscrit l’unique but de la rencontre après neuf minutes. Les Marlovanais ont tenté tout pour revenir sans succès. Tout profit pour Erezée et Gouvy B, vainqueurs de Tenneville et Melreux-Hotton. Erezée s’en est sorti à la 94e sur une tête de Léonard alors que les Bleus auraient mérité un point alors que Melreux a mené 0-1 sur le synthétique gouvyion avant de prendre trois buts en dix minutes. Enfin, Nassogne a trébuché à Halthier (1-1), ce qui pourrait profiter au leader harkais.

Division 3A

Sainte-Marie lâche prise

6 sur 15 en 2023: Sainte-Marie, distancé de 9 points par Toernich (qui se déplace à Rachecourt ce dimanche), semble bel et bien hors du coup pour la course au titre. Ce samedi, les hommes de Bergmann se sont inclinés 1-3 devant une équipe d’Ethe B bien plus complète qu’au premier tour puisqu’elle pouvait notamment compter sur Noël, Lescrainier, K. Petit, E. Gustin ou Tinant. On notera que deux des trois buts cassidjes ont été inscrits par Sabri Pacolli, lequel jouait encore à Sainte-Marie la saison passée. Écarté de la course aux lauriers, Sainte-Marie reste cependant dans le coup pour la 2e place. Et dans ce cadre, Saint-Mard B et Halanzy, qui se sont quittés dos à dos (3-3), n’ont pas réalisé une très bonne affaire. Les Miniers, qui menaient 1-3 face à leur ancien coach Joachim Contant, ont concédé deux buts signés Kayembe et Herman dans les vingt dernières minutes. Autelbas, enfin, n’a fait qu’une bouchée d’un Signeulx déforcé (0-6). Magnette et Lequeux se sont chacun offert un doublé.

Division 3B

Quatre matches sans victoire pour Sainte-Cécile

Après leur victoire 1-3 à Florenville, suite à des réalisations de Raboteur, Widart et Jacob, les Habaysiens de Jonathan Michaux reviennent à deux petites unités du leader bouillonnais, mais comptent deux matchs de plus également. Sainte-Cécile, pour sa part, n’y arrive plus et enchaîne un 4 match sans victoire en s’inclinant 2-3 contre Villers/Orval. Les Céciliens restent sur un maigre 3/15. Et il n’y aura pas de victoire pour la première de Thierry Veriter à la tête d’Etalle, ses joueurs n’auront rien su faire face à Gérouville qui s’est imposé 0-2.

Division 3C

Libramont et Ochamps gardent la 2e place en ligne de mire

Après le partage concédé par Carlsbourg vendredi dans le sommet, Libramont B et Ochamps B pouvaient se rapprocher un peu de la 2e place.

C’est chose faite pour les deux formations, mais dans la douleur. Menés dès la 2’, les Libramontois ont rapidement égalisé avant de prendre l’avance à la demi-heure. Trois points qui les maintiennent sur le podium. De son côté, Ochamps a bien débuté face à Orgeo B avec un but de Chastain dans le premier quart d’heure puis a arrêté de jouer.

Et finalement, il a fallu un but de Gillet à cinq minutes de la fin pour lui permettre d’émerger (3-2). Bertrix, pour sa part, n’a pas réussi la passe de huit dans une petite rencontre face à Namoussart (2-2). Les visiteurs ont répliqué à chacun des deux buts des Baudets.

Division 3D

Doublés et triplés

En attendant le choc Bomal - Bourdon de ce dimanche, Champlon, actuel dauphin des Bourdonnais, n’a même pas eu à paraître pour vaincre Bande qui a de nouveau déclaré forfait. Heyd, s’est imposé aussi, non sans quelques frayeurs devant Odeigne qui a marqué deux fois dans les toutes dernières minutes et relancé ainsi un peu de suspense (4-3). Dans ce match, Cambron et Monfort ont tous deux signé un triplé. À Rendeux - Mormont B (2-2), ce sont des doublés qui ont été réussis, l’un par Ivaldi, l’autre par Thiry. Harre-Manhay B et Roy B se sont également quittés dos à dos, sur un partage blanc, tandis que deux buts de Querelle ont orienté le débat opposant Vecmont à Oppagne B (2-4).

Division 3E

Lierneux chute dans le derby

Surprise vendredi soir avec la défaite 2-1 de Lierneux dans le derby face à Sart B, qui en voulait sans doute plus. La présence d’Okoroafor, qui joue peu en équipe A, fut décisive puisqu’il a planté les deux buts des Vert et Blanc. La réalisation de Sébastien Remy n’a pas été suffisante pour les hommes de Christophe Minet. Samedi soir, Salm a signé un douzième succès en s’imposant sur la pelouse d’Halthier B. Après de longs mois où il était éloigné des terrains, Mourant a rapidement mis les siens sur orbite. Neulens assurera la victoire des Salmiens à l’heure de jeu (0-2).