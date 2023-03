Basket (R2): les Arlonais jouent gros à Liège B ce dimanche

Grosse discussion

Pour ce dimanche, la tâche des Arlonais s’annonce d’autant plus compliquée que Vladimir Vukovic ne sera pas là. Ni Mathys Van Hamme, qui ne jouera plus de la saison. "Les absences, ça a été un souci depuis le début du championnat, relève le coach arlonais. Bien sûr qu’on aurait bien besoin de Mathys. Mais on n’a pas le choix. Il va falloir jouer sans lui. Kneveler peut jouer à l’aile, Lognard aussi, ça lui conviendra peut-être mieux pour prendre des shoots à distance. Vukovic ? Il est irremplaçable. Mais il n’y a pas de vrai pivot à Liège, ce sont plus des shooteurs. Et c’est jeune et ça court. On fera une tournante sous l’anneau. Avec M’Baye, Mouaffo et Kneveler. "

L’équipe du chef-lieu a été ridiculisée samedi dernier, face à Gembloux (56-103 !) et Denis Jacquemin ne l’a pas oublié. "Je l’ai toujours en travers de la gorge. Même si le contexte était un peu spécial, avec des malades, le carnaval… On aura une grosse discussion ce vendredi (NDLR: hier soir). Il faut se remettre en question. Et on doit remettre les choses à plat en défense. Cela part de là."

À l’aller, le premier match du championnat, Liège B s’était imposé 77-84 à Arlon, qui était passé complètement à côté de son sujet. "Apparemment, ce n’est plus tout à fait la même équipe qu’à l’aller. Mais cela reste un match à prendre, même avec un effectif bien réduit, conclut Denis Jacquemin. Il faut rebondir et l’équipe en est capable. "