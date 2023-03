Basket (D2): les Chestrolais doivent rebondir ce samedi à Boechout

La défaite à Limburg fait mal, d’autant que les Ardennais ont aussi perdu l’average. Et elle tombe mal, juste avant un déplacement aussi crucial. "Je suis très déçu, le coach du BCCA. Parce que ce sont toujours les mêmes remarques qu’il faut répéter. On devait entrer directement dans le match, mais on ne l’a pas fait. D’accord, c’était un mercredi, en déplacement, mais quand même. On n’était pas prêt, on n’avait pas assez d’énergie. Et on ne marque que 25 points en première mi-temps. Et il y a aussi les remarques par rapport à l’arbitrage, les rouspétances… On a encore reçu deux fautes techniques et deux volontaires. Après notre excellent 3e quart-temps, on a pris l’eau dans le dernier et on n’avait plus les ressources pour réagir. Il n’y avait plus rien dans le réservoir. "

"Plus fort mentalement"

Une réaction est maintenant attendue ce samedi. "Ça va être encore plus compliqué d’aller chercher la victoire à Boechout, avance Marc Hawley. Là-bas, ce n’est jamais facile. Et notre avance, pour l’avérage n’est pas grande. " Neufchâteau avait gagné 89-84 à l’aller.

Mission d’autant plus difficile que les Ardennais seront privés de Simon Hissette, le gars le plus physique du noyau. "Il va falloir que les autres soient plus physiques et plus forts mentalement, insiste le coach. Il ne faudra pas se laisser faire. Si on se laisse marcher dessus et qu’on se frustre parce que les arbitres ne sifflent pas, ça n’ira pas. Il va y avoir des moments où il nous semblera que tout le monde est contre nous. Mais il faudra se serrer les coudes. Un bon Neufchâteau peut gagner là-bas, oui. Même en étant déforcé."

Un bon Neufchâteau, c’est celui avec l’énergie et le basket du 3e quart-temps à Limburg. "On a à nouveau été catastrophique à “trois points” (6/33, soit 18% de réussite). Et on perd 24 ballons. Il faudra être meilleur dans tous les secteurs de jeu. Si on joue comme dans le 3e quart-temps à Limburg, on gagnera."

Ce week-end, il y a également Waregem – Lommel au programme. Si Lommel pouvait créer la surprise, ce serait une bonne affaire pour les Chestrolais.