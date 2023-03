Tellin, leader de P3C, remercie son entraîneur

Le football réserve décidément beaucoup de surprises. Autoritaire leader de P3C, et probable futur champion, Tellin avait annoncé voici quelques jours qu’il ne prolongerait pas le mandat de son entraîneur, Cédric Georges, la saison prochaine. Le club a carrément décidé d’accélérer le mouvement cette semaine: Cédric Georges est évincé pour la fin de saison. D’après la direction du club, ses choix ne faisaient plus l’unanimité. En conséquence, c’est le président et ex-entraîneur du club Thierry Moors qui reprend les rênes de l’équipe jusqu’en fin de saison. Cela commence par un choc contre Carlsbourg, ce soir.