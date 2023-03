Du 2 au 4 juin 2023 à Bastogne, le retour de la Randonnée de la Voie de la Liberté

Bientôt 80 ans

En 1944, le général Patton et ses troupes débarquent en Normandie avec un passage à Sainte-Mère-Église et se dirigent vers Metz, puis participer à la libération de Bastogne. En tout près de 1200 kilomètres. Pour saluer ce parcours victorieux, le colonel Guy de la Vasselais lance l’idée de relier grâce à des bornes Sainte-Mère à Metz, puis vint l’idée de prolonger cette Voie de la Liberté jusqu’à Bastogne, avec deux bornes supplémentaires lors de la création du Mardasson. C’était donc il y a près de 80 ans. En 1986, le Normand Pierre Guillard lance l’idée de rallier Périers à Bastogne en dix jours. Une sacrée aventure humaine de quelque 1 147 kilomètres qui a rassemblé des cyclistes venus de toute l’Europe, des États-Unis, du Canada et même d’Australie. En 1998, la version change avec des triptyques autour des deux villes.

Côté bastognard, la pause a vu un changement au niveau de la présidence. En effet, Guy Horman, qui a porté ce projet depuis les premiers instants, a cédé le relais à Philippe Brozak. "Il n’y aura pas de révolution avec mon arrivée à la présidence, explique-t-il. Nous sommes toujours dans le devoir de mémoire, même si cet aspect semble plus présent côté français et plus le côté sportif de notre point de vue avec la présence de nombreux clubs cyclos de la région. Il y aura cependant toujours des dépôts de fleurs lors des passages dans les villes étapes. Et aussi toujours la participation de militaires américains casernés en Allemagne."

Ce nouvel élan ne signifie pas un éventuel retour à la version originelle. "Certains en rêvent, mais c’est de plus en plus compliqué d’organiser ce genre de chose, explique encore M. Brozak. Il ne faut jamais dire jamais, mais ce serait un défi d’envergure."

Il veut toutefois relever un autre challenge: "Il fallait donner une nouvelle dynamique, poursuit-il. Il y avait une certaine lassitude, un peu d’essoufflement. On a réussi à contenir l’hémorragie et retrouver de l’entrain. Il faudra aussi réfléchir à des solutions pour attirer des participants plus jeunes. Il y a bien sûr le souci de débuter le vendredi. On doit peut-être dès lors avoir une réflexion sur la possibilité de ne pas participer aux trois jours."

Près de 140 personnes sont déjà inscrites avec la possibilité d’accueillir 200 cyclistes. Avis aux amateurs.

Inscription jusqu’au 19 mars via le site www.voiedelaliberte.be (info@voiedelaliberte). L’inscription est de 120 euros reprenant les repas, les ravitaillements, le maillot et le souvenir.