Bodet (Libramont): "Si on ne veut pas d’ennuis, il faut se taire"

Je ne sais pas quoi répondre. Dire le fond de ma pensée m’exposerait à une sanction, puisque les contestations sont très mal acceptées par les instances. Si on ne veut pas d’ennuis, il faut se taire. Mais si je ne dis rien, cela veut dire que je suis d’accord. Et il est évident que je ne le suis pas. Peut-être que je rédigerai un communiqué, plus tard… En attendant, quelle perte de temps et d’argent ! Trois ou quatre déplacements à Cognelée, les services d’un avocat, et bientôt, une nouvelle audience à Bruxelles… Là-bas, ce sera la parole d’Ousmane Sow contre la mienne. Il faut s’attendre à tout. Ces dernières semaines, le club de Durbuy a aligné des joueurs non qualifiés plusieurs fois, cassé une porte à Mormont, forcé l’entrée à Libramont, inscrit sur la feuille de match un "entraîneur" qui n’était même pas affilié… Et il continue à se poser en victime! On verra la suite, mais moi, je commence à saturer.

Par ailleurs, Libramont n’a pas obtenu sa licence. Inquiet ?

Pas du tout. Nous avons simplement rentré un document deux jours en retard. Logiquement, tout est en ordre.

Parlons du sportif, désormais. Avec la victoire de Meix le week-end dernier, Libramont va lutter avec Herstal pour éviter la place de 3e descendant ?

Sans doute, oui. Pour la province, j’espère que Meix et Libramont se sauveront. Et effectivement, pour cela, il faudra laisser Herstal derrière nous. Nous devons recevoir les Liégeois à trois journées de la fin, mais pour le reste, nous avons un calendrier très compliqué: nous devons encore affronter les six premiers. J’espère que Rochefort sera déjà champion quand nous irons lui rendre visite lors de l’avant-dernier match. Et lors de la dernière journée, nous accueillerons Richelle, qui aura un tour final à préparer.

Perreaux (Longlier) a signé cette semaine. Delmé, Robinet, Grandjean, Nélisse et Baudot ont prolongé. Beaucoup de joueurs sont hésitants ? Quid de Nkokolo et Vandaele ?

Arnold est repris cette semaine. Son apport jusqu’ici n’a pas été celui qu’on attendait, mais il reste sept matchs. Mathéo, chacun sait qu’il est sollicité par Habay. Il est évident qu’on espère le conserver. Il doit faire un choix: soit devenir un pion majeur à Libramont, soit affronter une concurrence accrue dans un club plus ambitieux, où il aura aussi plus de trajets. À lui de peser le pour et le contre. Nous devons encore revoir les autres joueurs. Mais il n’est jamais facile d’obtenir une réponse d’un joueur quand ce dernier ne sait pas dans quelle division le club évoluera la saison suivante.