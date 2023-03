Six mois de suspension pour Dachouff, un pour Petit, six semaines pour Yangara et Tihon

Les sanctions sont tombées et Damien Dachouff écope d’un an de suspension à partir du 24 mars 2023, dont six mois effectifs et six mois avec sursis.

Un mois de suspension pour Alex Petit (Ethe)

Alex Petit, arrière gauche d’Ethe, a écopé de quatre journées de suspension (+ 2 avec sursis) pour sa faute par l’arrière commise sur Gauthier Joseph lors du sommet de P1 Gouvy – Ethe.

Yangara et Tihon (Melreux) suspendus six matches

Le match Melreux-Hotton – Harre-Manhay (2C) s’est achevé prématurément le 4 mars. L’arbitre, selon son rapport, a exclu le T1 local Kevin Yangara en raison de remarques déplacées après le but d’ouverture des visiteurs. Puis comme les critiques et rouspétances ont continué, il a mis fin à la partie. Pour son attitude et ses propos jugés injurieux, Yangara a écopé de six semaines de suspension. Tout comme son joueur Andrew Tihon pour ses propos obscènes et ses menaces envers l’arbitre lors de la rentrée aux vestiaires. Melreux perd le match 0-5 et écope d’un blâme et d’une amende de 100 € pour l’attitude générale de l’équipe et les insultes et remarques venues du public.