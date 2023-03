Sans Verhelst, Athus peut-il faire tomber Musson?

Si ce match est important pour la première place, tout le monde sait que le moment important, ce sera en play-off, dans quelques semaines. "Normalement, nous ne pourrons pas rencontrer Musson en demi-finale. Ce serait pour la finale, mais bon, il faudra voir avec nos performances actuelles. Nous ne jouons plus le même basket qu’en début de saison, peut-être est-ce à cause de l’approche des play-off. Pourtant, notre saison est déjà réussie, assure Michaël Raimond. Et pour moi, à l’heure actuelle, Musson est favori. Cette équipe est très homogène. Ils ont un Giberti qui est très important, un Braet qui réalise une énorme saison, mais derrière, tout le monde répond présent."

Il préfère éviter Saint-Hubert

En attendant, si s’incliner n’est pas une catastrophe, ne pas battre Musson une seule fois avant les play-off pourrait trotter dans les têtes. "Ce qui nous a manqué ? En championnat, nous n’avions eu aucune réussite au shoot et nous n’avions qu’un intérieur, à savoir Fisch qui avait dû jouer toute la seconde période avec une entorse, dit Michaël Raimond. Cette fois, nous aurons plus de monde à l’intérieur, mais avec les absences de Diederich et Verhelst, je manquerai de rotation à l’aile."

Un peu plus tard dans la conversation, Michaël Raimond confie qu’il aimerait éviter Saint-Hubert en play-off. "Car cette équipe ne nous convient pas du tout, affirme-t-il. Au match aller, nous gagnons en prolongations, mais si Pirotte met ses lancers, nous sommes battus. Et au retour, nous avons pris l’eau. Pourrions-nous calculer pour éviter Saint-Hubert ? Peut-être. Mais il reste encore de gros matches après. Nous, après Musson, nous n’aurons plus que Neufchâteau C au menu. Je crains d’ailleurs de manquer de rythme pour les play-off. Certains se plaignent qu’ils vont devoir jouer deux fois par week-end, mais ils arriveront en forme pour les play-off. Nous, nous n’aurons eu que deux matches en un mois."