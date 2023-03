Oui, alléluia ! On attendait ce moment avec impatience. Et je pense que nos supporteurs aussi. Quand on a été habitué à jouer sur le terrain de La Roche, c’est difficile de déménager. L’ancien que je suis avait un peu l’impression de jouer à l’extérieur tous les week-ends.

Et La Roche est complètement relancé dans la course au maintien. Vous ne comptez plus qu’un point de retard sur le dixième !

Notre six sur six nous relance, oui, mais nous sommes toujours derniers, donc ne nous emballons pas non plus.

Vous n’avez jamais été résignés ?

Non. Nous savions qu’il ne manquait qu’un petit déclic.

Plusieurs joueurs ont, pourtant, déjà annoncé leur départ. Celui de votre pote Nicolas Prévot à Harre-Manhay vous a surpris ?

Je mentirais en disant que je ne suis pas déçu par le départ de Nico, mais je ne peux que respecter son choix.

Et vous, vous n’avez pas hésité à partir ?

Non. J’ai eu l’un ou l’autre contact et je suis un peu étonné que certains clubs s’intéressent encore à un vieux croûton comme moi, alors qu’il y a un garçon comme Nathan Demeuse qui a quinze ans de moins et dix fois plus de talent juste à côté (rires). À La Roche, je suis chez moi. Je ne me vois plus partir. Et encore moins quand le bateau tangue. En tant qu’ancien, j’estime qu’il est de mon devoir de tout faire pour essayer de le redresser.

Vous préférez rester en P1 et jouer à nouveau le maintien et vous relancer en P2, en jouant la tête ?

Je pense que tout le monde, à La Roche, préfère rester en P1. Nous aurions peut-être plus de derbys, et donc de meilleures recettes en P2, mais pour le reste, il n’y a pas photo, la P1 est tout de même plus agréable. Puis ce n’est jamais gai de connaître une descente.

Pas sûr que Givry et Durbuy aligneront une équipe en P1 la saison prochaine, ce qui rendrait le maintien nettement moins compliqué. Cela constitue une motivation supplémentaire ?

On ne regarde pas trop dans l’assiette des autres, et encore moins dans celle de ces deux clubs. Avec Givry et Durbuy, il faut s’attendre à tout…