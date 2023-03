Les cinq matches à suivre en P2 et P3

2. Corbion – Ochamps (2B) Ochamps partage la tête de la série avec Libin et Florenville, mais il a tout intérêt à se méfier de ce déplacement chez des Corbelots qui renversent quasiment tout sur leur passage depuis novembre. Les frontaliers ont remporté sept de leurs huit derniers matchs (en marquant au moins trois buts à chaque fois) et ils avaient accroché les Canaris à l’aller. Autant dire que ce match a tout d’un piège pour Gourmet et sa bande.