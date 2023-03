Damien Tucci: "Je souhaite monter avec Longlier"

Un Longlier qui aura appris de ses erreurs, je l’espère. Si vous regardez bien, tous ces matches (NDLR: contre Ethe, Sart, Oppagne et Gouvy), on les a perdus par un but d’écart. Il ne manquait peut-être pas grand-chose. Depuis quelque temps, on a changé notre façon d’aborder les matches, tactiquement notamment, et j’espère que cela portera ses fruits.

Plus précisément, qu’avez-vous modifié ?

L’animation offensive n’était pas bonne. On a retravaillé certaines lignes de course ou circuits préférentiels.

Et récupéré Lahrach et Hatert…

Oui, évidemment, cela change la donne. J’y ajouterai Fourny et Wallens qui ont peu joué au premier tour également. Soit quatre joueurs essentiels. Les jeunes n’ont pas déçu, mais on ne peut pas leur demander le même rendement.

Désormais, vous avez le sentiment qu’on retrouve le séduisant Longlier de la saison passée ?

Oui, dans le jeu, dans l’envie. Et avec ce soulagement de constater que nous restons assez bien classés. Les joueurs ont en outre compris qu’on n’a rien à perdre.

Et tout à gagner ? Si vous battez Gouvy, vous revenez à quatre points avec un match de moins…

On doit encore jouer la plupart des équipes du haut de tableau (NDLR: Gouvy, Messancy, Oppagne, Sart) et on est dans ce rôle intéressant du chasseur qui nous enlève assez bien de pression. Un rôle que tout joueur apprécie en général.

Dans cette course-là, ce match contre Gouvy est donc un tournant ?

J’ai l’impression que dans ce championnat, il y en a tous les quinze jours, des tournants. On a surtout envie de valider les trois bons matches qu’on vient de livrer et de modifier les données de la saison passée, quand les équipes du haut, Meix et Libramont, sont venues chercher des points chez nous.

"C’était la seule condition pour que je reste"

Parlons avenir à présent. Longlier a enrôlé Jean-Luc Manand comme coordinateur des jeunes et veut remettre sur pied une équipe B. Cette restructuration, c’était une des conditions pour que vous restiez ?

C’était même la seule condition ! J’estime qu’on ne peut pas travailler sur du long terme dans un club qui ne mise pas sur la formation. Faire revenir quelqu’un comme Jean-Luc Manand, c’était une aubaine et un message fort à tout le monde. Pour l’heure, on est un club moyen en matière de formation. On doit faire mieux. Jusqu’ici, on est allé chercher quelques bons jeunes ailleurs pour les faire grandir dans notre équipe fanion. J’aimerais qu’on puisse désormais former des jeunes chez nous. On a le matériel pour. On a stabilisé l’équipe première. Maintenant, on doit avancer dans le sens de la formation. L’équipe B va dans ce sens aussi, pour aider les jeunes à franchir le pas vers la première et donner du temps de jeu à ceux du noyau A qui en manquent.

Debue, Murego, Nicolas: vous avez enrôlé trois joueurs prometteurs pour la saison prochaine. On doit attendre encore beaucoup de transferts ?

Cinq ou six sans doute. L’équipe est un peu en fin de cycle. Condemi, Furdelle, Perreaux s’en vont, Bréjard arrête. On peut s’attendre encore à trois ou quatre départs. Côté recrues, j’ai sollicité cinq joueurs dont j’attends les réponses. Et j’aimerais aussi que quelques anciens comme les frères Michiels rentrent au bercail pour amener leur expérience à l’équipe B.

Le Longlier que vous êtes occupé à façonner, c’est un Longlier qui visera la montée la saison prochaine ?

Si j’ai resigné, c’est parce que j’avais la garantie de meilleures structures et améliorer les structures veut dire aussi que je souhaite monter avec ce club, oui. Aller le plus haut possible. Cette saison, j’aimerais déjà prendre part au tour final provincial.

Mais vous n’avez pas senti certaines réticences en interne ? On sait que la précédente expérience en D3 s’était fort mal terminée…

On a tous conscience que ce fut même un véritable traumatisme. Mais on n’est plus dans la même politique. Ici, on met le sportif et la formation au milieu du projet, pas l’argent.