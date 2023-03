Anne dans le groupe virtonais pour Genk

Et un groupe dont ne font pas partie trois recrues marquantes du mercato. Koziello et Albanese, tous deux arrivées d’Ostende, ainsi que Sylla, l’ancien joueur d’Aston Villa, ont en effet été priés de rester à la maison ce week-end, de même que Spaga, Lloci et Guillaume. Kilic, lui, est fiévreux et ne pourra effectuer le déplacement. Khemais devrait reprendre un entraînement normal la semaine prochaine, ce qu’a fait le jeune Hermez récemment.

Noyau: Sadin, Vincensini, De Ridder ; Remy, Droehnle, Vinck, Lesquoy, Cassaert, Bourdin, Delorge ; Masangu, Doué, Kagé, Dudouit, Paulet ; Aguemon, Mabella, Mboyo, Abdallah, Anne.

Deux suspendus à Genk

Du côté limbourgeois, Beniangba (auteur du seul but à Virton il y a un mois) et Galarza purgent tous deux une suspension de trois semaines après leur exclusion lors d’un match houleux face au Standard. Les Limbourgeois n’ont plus gagné à domicile depuis le 25 novembre, face au RWDM. Ils ne se sont d’ailleurs imposés que trois fois dans leur antre, battant aussi Anderlecht et le Lierse.

"On doit enchaîner"

L’Excelsior se rendra à Genk, dans la peau de celui qui n’a rien à perdre dès lors que beaucoup, dans la série, l’ont déjà condamné. "Je le répète, on prend match par match, préface le T1 José Jeunechamps. On verra ce qu’il adviendra. De toute façon, on dépend aussi des résultats des autres. Maintenant, la pression est peut-être davantage sur une équipe comme le Standard qui a vu l’écart se réduire et sait qu’elle n’a pu trop droit à l’erreur. Nous, on doit enchaîner. On méritait mieux il y a un mois contre Genk. On aborde ce nouvel affrontement avec davantage de confiance après notre récent succès. Au niveau du contenu, après analyse des données, on constate qu’on est dans la lignée des semaines précédentes. Les choses s’améliorent. Ainsi, on est enfin passé au-dessus de notre adversaire en matière de duels gagnés. Mais on sait qu’on doit encore améliorer notre efficacité dans les deux surfaces."

Avec un Standard - Dender également au menu de cette 4e journée de play-down, l’Excelsior pourrait en être le grand bénéficiaire en cas de succès dans le Limbourg.