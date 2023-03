Le Libramontois, qui a même occupé seul la tête les premières centaines de mètres, a bouclé les 21,1 km à travers Magic Kingdom, Epcot et autres parcs de Walt Disney World, en 1 h 21.10.

"La course a été gagnée par une dame, Neely Gracey, qui s’est notamment illustrée aux championnats américains, note Damien Lejeune, qui a lui fini 1er déguisé. Je suis le premier surpris de mon résultat. J’ai certes été 2 minutes moins vite que mon record. Mais le battre n’était pas l’objectif. Les 6 jours avant la course, j’ai marché entre 10 et 20 km au quotidien, à visiter. Il faisait par ailleurs très chaud, avec des températures dépassant les 30 degrés l’après-midi et un taux d’humidité les 90%. Le départ était à 5 h, mais la chaleur était déjà bien présente, et la nuit avait été très courte, avec un réveil à 2 h 15. Par ailleurs, le vendredi, on avait déjà fait le 5 km en famille, avec mon épouse, Marie, et nos 2 enfants déguisés en Génie d’Aladdin."

Quatre fois au Disneyland Paris Run

Madame qui a ensuite aussi bouclé le semi-marathon. Au même titre qu’un couple d’amis, Fabienne et Raphaël Libois, qui sont bien connus sur les Allures Libres de Gaume et tout aussi férus de Mickey, Donald et consorts.

"On essaie toujours de combiner nos passions familiales lors de nos vacances, parcs d’attractions, Disney, voyages et run, explique Damien Lejeune. On avait déjà participé 4 fois au Disneyland Paris Run. À Walt Disney World, c’était notre 6 ou 7e séjour. Mais la première fois qu’on faisait la Run Disney. L’ancien calendrier scolaire ne nous le permettait pas."

Après avoir aussi terminé deux marathons aux States, deux fois celui à New York, il retournera deux énièmes fois à Paris "Je m’y alignerai sur mes 2 prochains objectifs: l’Eco trail, sur 30 km après plusieurs tops 20 sur 18 km, et le marathon, que j’ai aussi disputé à plusieurs reprises avec un record de 2 h 52 en 2022."

L’inconditionnel de Disney brillera-t-il une nouvelle fois, voire deux, dans la ville lumière ?