Neufchâteau s'incline à Limburg et perd l'average

Dès le départ, Limburg prend le large en plantant les six premiers points du match (6-0). Très maladroite offensivement (7/19 à deux points, 2/16 à trois points en première période), la troupe de Marc Hawley voit Limburg dominer les débats: 17-10 et 22-13 après dix minutes. Dès la reprise, Leemans fait grimper les chiffres (27-13) avant que l’écart ne se stabilise: 34-19, 37-23 et 41-25 à la pause. "Nous n’avions pas de rythme, nous ne shootions pas bien et en plus, nous avons commis douze pertes de balle", signale Marc Hawley.

L’écart reste stable (51-35) avant que Neufchâteau ne se réveille. Aux lancers, Denève et Hissette entretiennent l’espoir avant que Bizimana ne fasse redescendre l’écart sous les dix points: 51-42. Reboosté, Neufchâteau revient dans le match. Hissette dépose, transformer deux lancers et ajuste à distance: 52-49 (28’). En jump-shoot, Bizimana suit le mouvement: 52-51 et 56-54 (30’). Dès l’entame du dernier quart, Denève égalise avant que Bizimana ne mette Neufchâteau aux commandes pour la première fois: 57-58 (32’). Leemans remet Limburg devant: 68-65. Les Limbourgeois prennent dix points d’avance (38’). Neufchâteau craque, s’incline finalement 81-66 et perd l’average. "Nous perdons quelques rebonds et nous donnons des fautes, peste Marc Hawley. En passant devant, j’étais confiant car c’était un peu le scénario du match aller, mais Limburg n’a pas craqué. Je pense que cela se jouera entre nous, Limburg et Boechout."