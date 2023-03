Mais qui est Nadège François, la Marlovanaise du Standard

Dans l’effectif du Standard, on retrouve Nadège François, originaire de Marloie. Nous avons demandé à Raphaël Viance de nous décrire la pépite du Standard Femina. "Nadège ? C’est une jeune qui a un potentiel intéressant. Elle doit encore progresser dans certains domaines, mais elle écoute, c’est positif. En début de saison, elle faisait partie du noyau A, mais avait surtout du temps de jeu en équipe B. Là, elle est en train de se faire sa place et elle monte régulièrement au jeu, raconte Raphaël Viance. C’est une fille très intéressante techniquement et au niveau athlétique, elle a aussi des qualités. Elle a vraiment toutes les qualités pour être une bonne joueuse de football, mais elle doit passer un cap au niveau de la régularité. Il faut savoir se remettre en question chaque jour, ce qui est parfois le plus difficile pour des jeunes. Mais je suis convaincu qu’elle a tout pour réussir. Mais cela viendra d’elle. Nous, nous pouvons la guider et la conseiller, mais c’est elle qui a le ballon dans les pieds."