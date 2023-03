Lundi, à l’entraînement, Marc Hawley a axé sa séance vidéo sur l’équipe limbourgeoise évidemment, mais également sur Boechout, que les Ardennais affronteront samedi prochain sans entraînement spécifique, puisque la séance de jeudi est annulée. "J’ai mis l’accent sur notre énergie en première mi-temps et en deuxième, précise le coach. La différence était flagrante. En première mi-temps, on n’avait pas assez de rythme. Et le ballon ne bougeait pas assez. On ne s’est pas créé d’espace. La défense de Limburg est bonne, oui. Ils bougent bien entre eux. Ça va être compliqué de gagner là-bas. Surtout un mercredi, après une journée de travail. Mais il nous faut au moins un des deux (Limburg ou Boechout). Et si on perd, on doit penser à l’average. "

La victoire de samedi a fait du bien. Mais elle ne donne évidemment aucune garantie pour ce mercredi. D’autant qu’en face, Limburg va récupérer l’Américain Jamal Smith (voir ci-contre). "S’il joue, c’est un autre match, c’est clair, glisse Marc Hawley. Il est athlétique, rapide, il shoote, il sait jouer partout sur le terrain. Il est fort en 1 contre 1. Il est complet." Et Wout Leemans, qui a dominé samedi, avant de sortir sur blessure, sera bien là aussi. "Il m’a impressionné, avoue le coach du BCCA. Mais je n’ai pas aimé son arrogance. Il ne faudra pas le laisser jouer, sinon on sera mal pris. Il est costaud et il joue avec son physique. Il cherche le contact. Mais ça doit être nous l’agresseur. On doit être plus physique avec lui. Il faut qu’il ait le ballon plus loin de l’anneau. Il faudra de l’aide défensive. Attention aussi à leur meneur (Hermans). À domicile, il va être plus agressif offensivement. "