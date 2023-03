Givry: Les investisseurs brillent encore par leur absence

Bref, la situation du club est compliquée et les dirigeants des Canaris ont comme priorité de trouver de l’argent et d’assainir les finances du club. Les joueurs ne devraient donc plus être payés.

Sportivement donc, le club veut terminer la saison tant bien que mal avec l’équipe A et veut faire grimper l’équipe B en P2. "Nous voulons éviter les forfaits avec l’équipe A (NDLR: un forfait général est acté après trois forfaits consécutifs ou après cinq forfaits, vu qu’il reste six rencontres, Givry devrait s’en sortir sans souci), commente Jacques Aubry. On va remuer ciel et terre pour trouver assez de joueurs à chaque rencontre, des réserves sont prêts à donner un coup de main. C’est la débrouillardise, comme depuis le début de saison. Les joueurs plus payés ? On va faire en sorte de récompenser ceux qui achèvent la saison. Et on fera tout pour que l’équipe B monte."

Les frères Dufrasne s’en iront aussi

La saison prochaine a aussi été évoquée ce lundi. Le club aspire à aligner une équipe en P1 et une en P2. Mais on se demande bien quels joueurs pourront être alignés en P1. Mathéo et Lukas Dufrasne ont annoncé ce mercredi qu’ils ne porteraient plus la vareuse des Canaris la saison prochaine. L’exode sera massif voire total et le club doit repartir de zéro. Qui sera l’entraîneur ? Comme indiqué dans nos colonnes mardi, Philippe Huberty ne reprendra pas la direction sportive. "Il va nous conseiller et nous aider financièrement, précise Jacques Aubry. Mais il veut rester dans l’ombre, pas question d’être dans le comité par exemple. On sait que les quinze prochains jours vont être importants, on doit trouver des joueurs absolument. On a des pistes."

L’entraînement de ce mercredi a été annulé, mais les Canaris doivent se retrouver vendredi. Farid Ferhi affirme qu’il y aura assez de joueurs ce week-end. "Sauf si certains décident d’arrêter d’ici là, mais ce n’était pas la tendance ce mercredi", explique-t-il. Bref l’incertitude continue de régner depuis des mois. Et le ciel ne semble pas près de s’éclaircir.