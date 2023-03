Cyclisme: Rémy Mertz sur son terrain de prédilection en Italie

Dès ce mercredi et jusqu’au dimanche 26 mars, Rémy Mertz s’apprête à aligner huit journées de course en Italie. L’Arlonais y retrouvera des parcours qu’il affectionne et qui lui rappellent d’excellents souvenirs, puisque l’an dernier, il y signa les 20 et 25 mars ses deux résultats les plus probants de l’année: 3e de la Per Sempre Alfredo, une semi-classique, et 3e de la 4e étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali.