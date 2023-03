Basket: Deneve, Araujo et Jacob les plus plébiscités pour le All Star Game

Les deux matches principaux réuniront les meilleurs joueurs et joueuses de la province. Ceux-ci ont été sélectionnés par les coaches. Et non plus par le public. Une formule, lancée l’année dernière, qui avait donné des équipes plus cohérentes et plus équilibrées sur le terrain.

Voici les noms des joueuses et joueurs sélectionnés par les 13 coaches (de P1, R2 et R1) en dames, et les 16 coaches (de P1, R2, R1 et D2) en hommes, pour les deux matches dames et messieurs.

En dames: Elodie Jacob, Anna Fivet, Romane Dumay, Charlotte Donnez, Cynthia Hutlet, Clémence Laffalize (Rulles), Auriane Chartry, Mahé Lemaire, Lisa François (Arlon), Laura Henket, Manon Guiot, Périne Deneve, Charlotte Leblanc, Perrine Laurant, (Neufchâteau), Angélique Charlier, Mathilda Eischen, Alicia Giberti, Jo-Ann Frauenkron, Jana Bouilllon (Libramont), Louna Stiernon, Pauline Mairlot (Fratin), Gaëlle Starck (Tintigny),

En messieurs: Hugo Deneve, Nicolas Sturam, Kaï Hawley, Tom Guischer, Mathis Bizimana, Alexis Pierre, Pierre Geubel, Aaron Harvey (Neufchâteau), Medhi Araujo, Grégory Fisch (Athus), Nicolas Fraselle, Loïc Pirotte, Rodolphe Legros, Bastien Gilain, Antoine Noël (Saint-Hubert), Simon Lamy (Rulles), Vladimir Vukovic, Mathys Van Hamme (Arlon), Arnaud Chalon, Thibaut Piette (Libramont), Martin Braet, William Giberti (Musson), François Jehasse, Antoine Bouvy (Habay).

Ce sont les capitaines, les deux joueuses et joueurs les plus plébiscités, qui composeront les équipes: Élodie Jacob (qui a récolté 12 voix sur 13 ; elle n’a pas voté pour elle) et Auriane Chartry (11/13), Hugo Deneve et Medhi Araujo (13/16).

Sturam, Geubel, Fivet, François à trois points

Pour le concours de tirs à trois points, voici ceux qui ont obtenu le plus de votes de la part des coaches: le tenant du titre, Nicolas Sturam (14 voix sur 16), Pierre Geubel (6/16), Nathan Dubois et Tom Guischer (Neufchâteau), William Giberti (Musson), Antoine Noël, Bastien Gilain (Saint-Hubert) et Mehdi Araujo (Athus).

En dames: Anna Fivet (8/13), Romane Dumay, Clémence Laffalize (Rulles), Lisa François (7/13), Auriane Chartry (Arlon), Périne Deneve, Chloé Collignon, Charlotte Leblanc (Neufchâteau), Louna Stiernon (Fratin).

Reste à voir qui sera bien présent le dimanche de Pâques.

Quant au concours de dunks, pour l’instant, les Chestrolais Lucas Démoulin, Hugo Deneve et Mathis Bizimana, ainsi que le Rullot Simon Lamy sont partants.