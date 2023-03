– La remise générale du week-end du 12 mars est reprogrammée au 8 avril, samedi de Pâques. Les équipes qui n’ont qu’une rencontre à disputer ce week-end-là pourront décaler leur match au dimanche avec l’accord de l’adversaire.

– Les remises isolées de P1 restantes sont fixées le 10 avril (lundi de Pâques) et le mercredi 19 avril pour les autres remises éventuelles (les clubs qui le souhaitent pourront avancer ces matches remis à une autre date moyennant l’accord de l’adversaire).

– Une équipe qui joue le samedi et le lundi de Pâques ne pourra pas changer le jour de son match mais uniquement son heure, avec l’accord de l’adversaire.

Les 2 dernières journées restent (pour le moment) fixées aux 23 et 30 avril.

Tour final de P1

– Pour la date du 15 mai, devra être communiqué le nom du participant luxembourgeois au tour final interprovincial. Les deux journées du tour final de P1 sont donc fixées aux 7 et 14 mai.

P2 messieurs

– Le principe est le même qu’en P1: la remise générale du week-end du 12 mars est reprogrammée au 8 avril. Les remises isolées de P2 restantes sont fixées le 10 avril et le mercredi 19 avril.

– Les deux dernières journées restent fixées aux 23 et 30 avril.

Tour final de P2

– Ce tour final se déroulera en cinq journées. Les deux journées qui opposeront, par série, le deuxième du général aux trois vainqueurs des tranches sont fixées les dimanches 7 et 14 mai.

– Les trois journées suivantes qui opposeront en un tournoi triangulaire les trois équipes qualifiées (1 par série) à l’issue des deux premières journées sont prévues les jeudi 18 mai et les dimanches 21 et 28 mai.

P3 messieurs

– Pour les séries à 14 équipes (3A, 3B, 3D), la remise générale du week-end du 12 mars est reprogrammée au 16 avril.

– La journée initialement prévue le 16 avril est décalée au 23 avril. La journée initialement prévue le 23 avril est décalée au 30 avril. La journée initialement prévue le 30 avril est décalée au 7 mai.

– Les remises isolées restantes sont fixées le 8 et le 10 avril (samedi et lundi de Pâques).

– Pour les séries à 16 équipes (3C, 3E), la remise générale du week-end du 12 mars est reprogrammée au 8 avril (samedi de Pâques).

– Les remises isolées de 3C et 3E restantes sont fixées au 10 avril (lundi de Pâques) et au mercredi 3 mai.

– Les deux dernières journées restent (pour le moment) fixées aux dimanches 7 et 14 mai.

Pas de tour final de P3

Pour rappel, selon la décision prise en assemblée générale l’an dernier, il n’y a pas de tour final organisé cette saison (ce sont les meilleurs deuxièmes qui montent).

Cristaline Cup (P1-P2 et P3)

– Le tirage du stade final est prévu le vendredi 14 avril.

– Quarts de finale: jeudi 18 mai (Ascension).

– Demi-finales: dimanche 21 mai.

– Finale P3 le samedi 27 mai (20 h).

– Finale P1-P2 le dimanche 28 mai (16 h).

– Les équipes éventuellement impliquées dans un tour final joueront leur match de Cristaline Cup en élimination directe le mardi qui précède.

P1 dames

– La journée remise le 11 mars est reprogrammée au 1er avril. Les matches remis isolément sont refixés au samedi 15 avril.

P2 dames

La journée remise le 11 mars est reprogrammée au 6 mai. Les matches remis isolément sont refixés au samedi 13 mai.

Coupe dames P1

– La Coupe (avec participation volontaire par inscriptions) pourra se jouer en quatre journées d’un mini-championnat du 22 avril au 13 mai, avant les demi-finales le 20 mai et la finale le 27 mai.

Équipes réserves

– La journée remise le 12 mars est reprogrammée au 16 avril.

– Les matches remis isolément ne sont pas refixés. Toutefois, les clubs qui ne seront pas impliqués dans le tour final et qui le souhaitent pourront refixer les matches remis avec l’accord de leur adversaire.

– Pour les séries G et I (10 équipes), la journée du 12 mars est reprogrammée au 26 mars.

– Le tour final (10 premiers et 6 meilleurs deuxièmes), par élimination directe, est prévu les 23 et 30 avril, 7 et 14 mai.

U14 à U19 provinciaux

– Pour les séries à 6 équipes, la journée du 11 mars est reprogrammée au 6 mai. Les matches remis isolément sont refixés au 13 mai (et ainsi de suite).

– Le classement final de ces séries sera arrêté le 27 mai.

– Pour les séries à 8 équipes, pas de match remis (général ou isolé) refixé: fin du championnat le 27 mai. Les clubs qui le souhaitent peuvent refixer un match moyennant l’accord de l’adversaire.

U15 à U21 régionaux

– Pour les séries à 6 équipes, la journée du 11 mars est reprogrammée au 6 mai. Les matches remis isolément sont refixés au 13 mai (et ainsi de suite).

– Le classement final de ces séries sera arrêté le 27 mai.

– Pour les séries à 8 équipes, pas de match remis refixé et fin du championnat le 27 mai. Les clubs qui le souhaitent peuvent refixer un match moyennant l’accord de l’adversaire.

Équipes U7 à U13

– Pour les séries à 6 équipes, la journée du 11 mars est reprogrammée au 6 mai.

– Les clubs qui ne souhaitent pas jouer en mai le signalent au CP. Les clubs qui le souhaitent peuvent refixer un match remis isolément moyennant l’accord de l’adversaire.

– Pour les séries à 8 équipes, pas de match remis refixé et fin du championnat le 28 mai.