Rallye: Loïc Pirot veut frapper un grand coup à Vresse

La région de Vresse-sur-Semois servira de cadre, ce samedi 18 mars, à la deuxième manche du championnat BRC des rallyes. Ce sera aussi le second rendez-vous pour les équipages engagés dans la BMW M Cup, qui, comme son nom l’indique, regroupe les spectaculaires propulsions bavaroises. Seuls francophones de cette catégorie, Loïc Pirot et son fidèle copilote Jean-Baptiste Bodet auront l’avantage d’évoluer pratiquement sur leurs terres. "Nous serons chez nous, nous avons donc l’avantage de bien connaître le parcours. Nous visons dès lors la gagne", annonce le Libinois, qui, avec son équipier, a terminé le récent Haspengouw au pied du podium. Deuxième à Vresse l’an passé, le Libinois annonce donc clairement la couleur, mais il s’attend à affronter une concurrence féroce dont le très véloce Bjorn Syx. Quatrième de sa catégorie en 2021, deuxième à l’issue de la dernière saison, Loïc Pirot (37 ans), qui compte plus de cinquante départs à son actif, espère franchir cette année un palier supplémentaire à l’issue des sept rendez-vous au programme.