Cyclisme: Steve Guillaume veut en garder sous la pédale

Pas question toutefois pour le coureur expérimenté (46 ans) de s’endormir sur ses lauriers. "Je ne veux plus connaître le scénario des années précédentes, confie-t-il. Je débute toujours en force, mais je coince souvent à l’entame de l’été. Or, je sais que mes concurrents les plus redoutables vont monter en puissance. C’est le cas de Kurt Van Goidsenhoven, mais je crains tout autant Stéphane Wyns, nouveau dans la catégorie et qui doit digérer sa saison de cyclo-cross."

Dans ce contexte, celui qui a rallié cette saison le team carolo ServiPools DT Racing entend ménager sa monture. Dès lors, la réduction drastique de courses au sein de l’ECW ne le perturbe nullement. "Je veux cibler mes objectifs, insiste-t-il. Cette année, la FCWB va relancer un championnat fin avril. Je participerai sans doute à une étape ou l’autre de l’Arden Challenge. Le Championnat de Belgique, lui, se déroulera début juin. Je prévois une coupure d’ici là pour m’y préparer dans des conditions optimales."

Quand on voit la manière dont se préparent désormais les Wout van Aert, Remco Evenepoel et la plupart des seigneurs du peloton, qui pourrait lui donner tort ?