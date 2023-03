Cyclisme: les juniors du Chevigny ne sont pas envoyés au casse-pipe

Par contre, jusqu’à ce jour, aucun élément provincial n’a reçu une convocation de la part de Laurent Mars, le coach en chef de la catégorie. Et ce, alors même que notre Luxembourg n’a jamais compté autant d’éléments chez les 16-17 ans, soit douze au total: Clément Dumont (Nassogne), Théo Gillet (Libramont), Baptiste Godinache (Hotton), Florent Gueuning (Rendeux), Aurélien Lejeune (Wellin), Ilian Louis (Bertrix), Théo Mignon (Tillet), Célien Minsier (Assenois), Ethan Neulens (Lamorteau), Devon Planckaert (Nassogne), Diego Spies (Bellefontaine) et Robin Warrant (Wellin). "C’est beaucoup trop tôt, clame le manager du club. Bon nombre d’éléments qui disputent ces courses UCI franchiront sans doute le pas qui les sépare des rangs professionnels, peut-être même dès l’an prochain. Je ne veux pas envoyer ces jeunes au casse-pipe."

Aurélien Lejeune en pole position

Le CC Chevigny reste ainsi fidèle à ses fondamentaux, ceux auxquels le président Francis Steifer tient comme à la prunelle de ses yeux. "Nous avons toujours pour objectif majeur de former des jeunes au vélo en veillant à ce qu’ils y prennent un maximum de plaisir. Ainsi, j’ai compté une bonne vingtaine de nos affiliés présents à l’ouverture du G-Skin à Jemelle. Ce serait extraordinaire si nous en dénombrions autant début juillet à Herbeumont."

Il n’empêche que Laurent Mars entend bien tester quelques-uns de ces jeunes sur des épreuves majeures d’ici peu. "Oui, je veux que les plus costauds reçoivent leur chance, assure-t-il. Aurélien Lejeune devrait partir en Mayenne au Tour du Bocage et de l’Ernée 53 les 25 et 26 mars. Une fois qu’il sera débarrassé de ses soucis au genou, Baptiste Godinache doit également revenir au premier plan. Nous attendons également beaucoup de Robin Warrant, qui a décidé de retarder sa préparation afin de privilégier les courses de l’été."

Les provinciaux du Chevigny auraient donc tort de baisser les bras. D’autant qu’à maintes reprises durant la saison, il conviendra d’aligner deux équipes différentes le même week-end.