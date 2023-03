Cyclisme: le SLC2 bien parti pour devenir la référence chez les amateurs/masters

Une cinquantaine d’affiliés répartis entre amoureux de randonnées et spécialistes de Gran Fondo, autrement dit de cyclosportives, composent désormais le South Luxembourg Cycling Club alias le SLC2. S’il a perdu ses géniteurs, Thomas Deruette et son père Fabian, le club gaumais présidé par le Méchois Bayan Qasem n’en est pas moins devenu incontournable dans le cercle des amateurs/masters. "Tout simplement le numéro 2 derrière mon club, l’Entente Cycliste de Wallonie " (NDLR: affilié à la FCWB depuis 2003), observe Guy Crasset, organisateur principal des courses réservées aux amateurs (les élites 3) et masters (35 ans et plus).