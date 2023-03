Athus, Musson et Saint-Hubert ont leur ticket

Et pour les Rullots, qui ont des matches en retard, ce n’est plus qu’une question de jours. Il leur suffit de remporter un de leurs 5 derniers matches (voir ci-dessous), pour se qualifier. Une défaite de Libramont et de Habay les enverrait en play-off également.

Il y a tout de même encore de l’interrogation. Dans quel ordre finiront ces équipes du Top 4 ? Tous les scénarios sont encore envisageables. Musson peut dépasser Athus et s’emparer de la première place. Mais les hommes de Bastien Delepine, qui, comme Rulles, ont encore 5 matches à leur programme, pourraient aussi reculer et se faire doubler par les Rullots, voire même les Borquins. De son côté, Rulles doit se méfier de Saint-Hubert, qui n’a qu’une longueur de retard…

Bastien Delepine : "On a des ressources"

Dans le match au sommet, dimanche, Saint-Hubert a créé la surprise à Musson (63-71). Les Borquins ont fait la différence dans le 2e quart-temps, pour mener 30-44 au repos. Et même 30-48 dès la reprise. Mais Musson est revenu dans le match et a pris les commandes à deux minutes du terme (61-60). Pas de panique dans le camp ardennais. Pirotte a répondu à trois points (61-63) et Saint-Hubert a terminé en force, avec Pierret en pénétration, Motch aux lancers francs, et une bonne défense.

"La victoire est méritée pour eux, reconnaît le coach mussonais Bastien Delepine. On a bien démarré, mais par la suite, on a gaspillé, on a galvaudé bêtement de l’énergie, on n’a pas su rester concentré sur notre basket et ils nous ont fait mal. Il n’y a rien de catastrophique. Mais il faut pouvoir tirer les conclusions de cette défaite, pour ne pas répéter cela en play-off. On doit utiliser correctement notre énergie et ne pas perdre notre basket."

Ce n’est que la troisième défaite de Musson cette saison (les deux autres: à Habay et à Rulles). La première à domicile. "Ce qui est rassurant, c’est que malgré nos 18 points de retard, on repasse devant, note Bastien Delepine. On montre qu’on a des ressources. Maintenant, on va voir comment le groupe va réagir. La priorité, c’est de préparer les play-off. On a la chance d’affronter les trois autres équipes des play-off chez nous, coup sur coup, sur trois semaines (NDLR: le choc contre Athus est programmé vendredi, puis ce sera Rulles le week-end suivant). L’objectif, cela reste de finir dans les deux premières places, afin de bénéficier de l’avantage du terrain en demi-finale des play-off."

Saint-Hubert, ce n’est pas que Bastien Gilain

Saint-Hubert est clairement l’équipe en forme dans la série. En trois semaines, et bien que privés de Bastien Gilain, s’il vous plaît, les Borquins viennent de battre Athus et Musson, les deux leaders du championnat. Où vont-ils s’arrêter ? "On a fait un match incroyable, en patron, se réjouit le coach Antoine Noël. J’avais confiance, mais je ne m’attendais pas à cela. Et quand Musson passe devant à la fin, j’ai cru que leur expérience allait payer. Mais non, on est resté calme, on ne s’est pas énervé et on a bien défendu. Il y avait de la pression. Mais on a montré qu’on avait le niveau de nos adversaires. Et je sens que l’équipe est beaucoup plus mature qu’en début de saison. Je suis super fier des gars. C’est aussi une bonne réponse pour tous ceux qui résument Saint-Hubert à Bastien Gilain. On vient de battre Athus et Musson sans lui. "

Les Borquins regardaient derrière eux. À présent, ils peuvent regarder devant eux. "Maintenant qu’on a sécurisé la 4e place, on va essayer de terminer le plus haut possible, acquiesce le coach. La 3e place ? Je l’espère oui. C’est jouable. Mais ça va être compliqué."