Un super dernier quart-temps pour le BCCA

Menés 34-50 à la 24’, les Chestrolais ont renversé la situation en allant chercher des lancers francs, en retrouvant réussite et dynamisme en attaque, emmenés par le duo Deneve-Geubel, et en resserrant les boulons derrière. "On est revenu dans le match grâce aux lancers, souligne le coach Marc Hawley. On a été solide en défense, agressif et collectif devant. Hugo (Deneve) a poussé la balle, a montré le chemin et les autres ont suivi. En face, Limburg n’a plus été capable de suivre le rythme."

Malgré un beau dunk claqué par Démoulin en contre-attaque, Neufchâteau démarre sur un mode mineur. Les Ardennais multiplient les ratés et les erreurs en tout genre, mais Limburg n’est guère plus adroit: 9-4 (5’), 13-13, 17-17 (10’). Les joueurs du banc ne font pas mieux, au contraire, et les Limbourgeois, à la défense de fer, prennent l’ascendant (21-29 à la 15’). L’excellent Wout Leemans domine, alors que Neufchâteau termine la mi-temps avec 12 pertes de balle et un lamentable 1/10 à trois points : 29-38 au repos.

"Il y avait une bonne défense en face, mais de notre côté, cela manquait d’envie, de hargne, d’énergie, estime le coach du BCCA. On n’a pas eu assez de contre-attaque. On ne marque que 29 points. Leemans ? On l’a trop laissé faire. Et il s’est foutu de nous, en plus (NDLR: par des gestes, après plusieurs paniers)."

"15 minutes de rêve"

Les Chestrolais entament la 2e mi-temps par… une perte de balle sur la mise en jeu ! Leemans en rajoute une couche et le score grimpe à 34-50 (24’). Deneve et Geubel relancent alors le BCCA (43-52), Sturam et Bizimana confirment (50-54), mais l’inévitable Leemans répond et c’est 54-61 (30’). Le dernier acte sera une autre histoire. Neufchâteau démarre en force et prend les commandes sur un missile de Geubel (63-61 à la 33’). Leemans quitte le jeu sur blessure, Bizimana et Geubel insistent: 72-63 (36’). Limburg se rapproche à 75-71 (38’), mais Sturam plante une bombe et les Ardennais assurent leur victoire aux lancers: 84-74.

"En 2e mi-temps, on a eu 15 minutes de rêve, conclut Marc Hawley. Il fallait gagner, sinon on aurait été dans une spirale négative." Les deux équipes s’affronteront à nouveau ce mercredi 15 mars, à Hasselt.