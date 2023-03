Thonon et Kaya de retour à Libin

Libin ne sait pas encore s’il jouera en P1 ou en P2 la saison prochaine. Les Bleus sont actuellement en tête de P2B, avec un match d’avance sur Florenville qui compte le même nombre de points et une victoire en moins. Toujours est-il que les dirigeants libinois ont déjà pris le taureau par les cornes. Le duo formé par Andy Léonard et Damien Philippe restera à la tête de l’équipe la saison prochaine. Une équipe qui enregistre, déjà, cinq arrivées. Axel Istace succédera à Mathieu Zanelli entre les perches. Esteban Thonon et Ilan Kaya signeront leur retour au club après une saison à Houffalize en P1. Corentin Gillet, formé à Seraing et Virton, arrivera de Libramont. Quentin Magerat, lui, rentrera au bercail après des passages à Villance et Bercheux. Le sixième et dernier arrivant est Quentin Wilmotte (ex-Neuvillers).